هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" خلال مهرجان موسيقي في بريطانيا.. كيف علّق ستارمر؟



Advertisement وحثّ ستارمر هيئة الإذاعة " " على توضيح كيفية بث هذه المشاهد. قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن "هتافات "الموت للجيش " في مهرجان غلاستونبري الموسيقي تمثّل خطاب كراهية مروّعاً.وحثّ ستارمر هيئة الإذاعة " " على توضيح كيفية بث هذه المشاهد.

والسبت على مسرح " هولتس"، قاد مغني الراب بوبي فايلان عضو ثنائي فرقة "راب بانك" جماهير المهرجان بهتافات "الحرية لفلسطين"، و"الموت للجيش الإسرائيلي".

ورداً على هتافات فايلان بأكبر مهرجان موسيقي في ، قال رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروع".

وأضاف: "على " سي" أن توضح كيف تم بث هذه المشاهد".



يشار إلى تنتقد بشدة الهجمات في وتصفها بأنها إبادة جماعية.



كما انضمّت أيرلندا أيضاً إلى ، في مطالبة بمراجعة اتفاقيته التجارية مع ، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.