26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
29-06-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر سفير
إيران
ومندوبها الدائم لدى
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرواني، ان الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع
الولايات المتحدة
في الوقت الراهن.
Advertisement
وأوضح إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "إذا أراد الأميركيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة".
من جهة أخرى، نفى الدبلوماسي
الإيراني
توجيه "أي تهديد" لمدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة محلية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".
وقال: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد غروسي"، لكنه أكد أن مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية "لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا".
وفي السياق ذاته، أكد إيرواني أن إيران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".
وتأتي تعليقات
طهران
بينما يواصل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وإدارته الرد على أسئلة من المشرعين، حول مدى تأثر إيران بالضربات قبل وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
يوم الثلاثاء الماضي.
وقال
ترامب
في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "تم محوه (البرنامج النووي) بشكل لم يسبق له مثيل".
وأضاف الرئيس الأميركي: "هذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: إيران لم تنتهك التزاماتها الدولية
Lebanon 24
سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: إيران لم تنتهك التزاماتها الدولية
30/06/2025 07:58:57
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: 78 قتيلاً و320 جريحاً في الضربات الإسرائيلية
Lebanon 24
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: 78 قتيلاً و320 جريحاً في الضربات الإسرائيلية
30/06/2025 07:58:57
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نقيم حاليا المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نقيم حاليا المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا
30/06/2025 07:58:57
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فنزويلا لدى مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
مندوب فنزويلا لدى مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
30/06/2025 07:58:57
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم عبء الدين.. مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية
Lebanon 24
رغم عبء الدين.. مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية
00:37 | 2025-06-30
30/06/2025 12:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يكرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على بوتين لإنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي يكرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على بوتين لإنهاء الحرب
00:13 | 2025-06-30
30/06/2025 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن
Lebanon 24
نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن
00:03 | 2025-06-30
30/06/2025 12:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبيا... مؤسسة حقوق الإنسان تحذر من انهيار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ليبيا... مؤسسة حقوق الإنسان تحذر من انهيار وقف إطلاق النار
23:32 | 2025-06-29
29/06/2025 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصفاة حيفا النفطية... متى تعود للعمل؟
Lebanon 24
مصفاة حيفا النفطية... متى تعود للعمل؟
23:30 | 2025-06-29
29/06/2025 11:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
03:04 | 2025-06-29
29/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
01:45 | 2025-06-29
29/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
02:14 | 2025-06-29
29/06/2025 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:37 | 2025-06-30
رغم عبء الدين.. مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية
00:13 | 2025-06-30
زيلينسكي يكرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على بوتين لإنهاء الحرب
00:03 | 2025-06-30
نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن
23:32 | 2025-06-29
ليبيا... مؤسسة حقوق الإنسان تحذر من انهيار وقف إطلاق النار
23:30 | 2025-06-29
مصفاة حيفا النفطية... متى تعود للعمل؟
23:28 | 2025-06-29
المكسيك.. العثور على 381 جثة في محرقة جثث مهجورة
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
30/06/2025 07:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24