سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا

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اعتبر سفير ومندوبها الدائم لدى أمير سعيد إيرواني، ان الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع في الوقت الراهن.وأوضح إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "إذا أراد الأميركيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة".من جهة أخرى، نفى الدبلوماسي توجيه "أي تهديد" لمدير ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة محلية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".وقال: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد غروسي"، لكنه أكد أن مفتشي الذرية "لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا".وفي السياق ذاته، أكد إيرواني أن إيران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".وتأتي تعليقات بينما يواصل الرئيس الأميركي وإدارته الرد على أسئلة من المشرعين، حول مدى تأثر إيران بالضربات قبل وقف إطلاق النار مع يوم الثلاثاء الماضي.وقال في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "تم محوه (البرنامج النووي) بشكل لم يسبق له مثيل".وأضاف الرئيس الأميركي: "هذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".(سكاي نيوز)