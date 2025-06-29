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عربي-دولي

"قائد الكتيبة خائن".. مواجهات بين مستوطنين وقوات الأمن الاسرائيلية في الضفة الغربية (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:22
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تتواصل المواجهات بين مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، خارج قاعدة لواء بنيامين العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وتظهر صورة من خارج القاعدة، حيث يتظاهر عشرات المستوطنين المتطرفين "بعنف"، أعضاء منهم يرفعون لافتة كتب عليها "قائد الكتيبة خائن"، في إشارة إلى قائد وحدة الاحتياط الذي اعتدى عليه المستوطنون، يوم الجمعة الماضي.

وأفاد مصدر عسكري نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن بعض المستوطنين حاولوا اقتحام القاعدة، ورشقوا الجنود بالحجارة ورشوا رذاذ الفلفل وخربوا مركبات عسكرية.
 
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وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الإثنين، بيانا يؤكد أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون خارج القاعدة.

وأضاف البيان، من دون الخوض في تفاصيل، أن القوات والشرطة اتخذت إجراءات لتفريق مثيري الشغب.

وتابع الجيش أنه على علم بتقارير تفيد بإصابة مستوطن وسط أعمال العنف، وأنه يحتاج إلى علاج طبي.

واستطرد: "يدين الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي عرض للعنف تجاه قوات الأمن، وسيتعاملان بحزم ضد أي محاولة لإيذاء أفراد الأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية المواطنين الإسرائيليين".

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية التركيز على حماية أمن المواطنين، إلى جانب إنفاذ القانون ومنع أي أعمال غير قانونية من أي نوع".

أصل الأزمة
بدأت الأزمة عندما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، توقيف 6 مستوطنين بعد مهاجمتهم جنودا وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك، حيث قتل 3 فلسطينيين عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء.

وليل الجمعة، رصد جنود "عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتجهون في مركبات نحو منطقة مصنفة على أنها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك" على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرقي رام الله، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش: "لدى وصول قوات الأمن رشقها عشرات المدنيين الإسرائيليين بالحجارة، كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا"، موضحا أن "المدنيين أنفسهم خربوا مركبات قوات الأمن وحاولوا دهس أفرادها".

وأشار الجيش إلى أنه تم في النهاية تفريق التجمع، و"أُلقي القبض على 6 مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة الإسرائيلية".(سكاي نيوز)

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