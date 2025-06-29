برنامج إيران النووي تأخر لسنوات.. هذا ما أبلغه مدير "سي آي أيه" للكونغرس الأميركي

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أفاد مسؤول أميركي أمس الأحد ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، جون راتكليف، أبلغ أعضاء متشككين في الكونغرس أن الضربات العسكرية الأميركية دمرت منشأة تحويل الوحيدة في ، وأدت بذلك إلى انتكاسة هائلة لبرنامج ستحتاج سنوات للتغلب عليها.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم هويته لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة، إن راتكليف أوضح أهمية الضربات على منشأة تحويل المعادن خلال جلسة سرية للمشرعين الأسبوع الماضي.وظهرت تفاصيل الإحاطات الخاصة بينما يواصل الرئيس الأميركي، ، وإدارته الرد على أسئلة من المشرعين وغيرهم حول مدى تأثر إيران بالضربات قبل وقف إطلاق النار الأخير مع يوم الثلاثاء الماضي."محوه بشكل لم يسبق له مثيل"وقال في مقابلة على برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "لقد تم محوه بشكل لم يسبق له مثيل".وأضاف "وهذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".كما أبلغ راتكليف المشرعين أن مجتمع الاستخبارات قدر أن الغالبية العظمى من اليورانيوم المخصب المتراكم في الأرجح لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في أصفهان وفوردو، وهما اثنتان من المنشآت النووية الرئيسية الثلاث التي استهدفتها الضربات الأميركية.ولكن حتى لو ظل اليورانيوم سليما، فإن فقدان منشأة تحويل المعادن قد أزال بشكل فعال قدرة طهران على بناء قنبلة لسنوات قادمة، حسبما قال المسؤول.(العربية)