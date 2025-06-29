Advertisement

عربي-دولي

مصفاة حيفا النفطية... متى تعود للعمل؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1384492-638868618498118246.jpg
Doc-P-1384492-638868618498118246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ذكرت شركة "بازان" المالكة لمصفاة النفط الإسرائيلية في حيفا أنه من المرجح أن تعود المصفاة التي تضررت من الهجوم الإيراني إلى العمل بالكامل بحلول أكتوبر المقبل.
Advertisement

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منشآت "بازان" نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع ليلة 16 حزيران.

ونقلت وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشركة "أعلنت الشركة في تقرير للمنظمين أن المصفاة تعيد تشغيل عملياتها تدريجياً ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول أكتوبر".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت سابقا بأن مصفاة النفط التابعة لمجموعة "بازان" في مدينة حيفا الساحلية توقفت عن العمل بعد إصابة محطة كهرباء داخل المنشأة بصاروخ إيراني. فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن إيران استهدفت المصفاة بهجوم صاروخي.
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم: اعتقال 3 عملاء أطلقوا مسيّرات على مصفاة نفطية
lebanon 24
30/06/2025 10:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت آحرونوت: إيقاف تشغيل منشآت مصفاة النفط والشركات التابعة لها في حيفا
lebanon 24
30/06/2025 10:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة
lebanon 24
30/06/2025 10:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران
lebanon 24
30/06/2025 10:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2025-06-30
03:12 | 2025-06-30
02:55 | 2025-06-30
02:35 | 2025-06-30
02:31 | 2025-06-30
02:25 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24