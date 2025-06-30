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عربي-دولي

نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:03
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور، بثه مكتبه مساء الأحد، أن "النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".
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وقال نتنياهو: "أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصاً عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا. قبل كل شيء، لتحرير الرهائن".

وأضاف "علينا أيضاً معالجة قضية غزة، التغلب على حماس، لكنني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين". وكان يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وتطرق نتنياهو مجدداً إلى إمكان أن توسع إسرائيل اتفاقات السلام في المنطقة، وقال: "ثمة فرص إقليمية واسعة تفتح"، وذلك بعد 3 أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه.
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