نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن

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أعلن في مقطع مصور، بثه مكتبه مساء الأحد، أن "النصر على يوفر فرصاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".وقال : "أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصاً عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا. قبل كل شيء، لتحرير الرهائن".وأضاف "علينا أيضاً معالجة قضية غزة، التغلب على ، لكنني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين". وكان يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).وتطرق نتنياهو مجدداً إلى إمكان أن توسع اتفاقات السلام في المنطقة، وقال: "ثمة فرص إقليمية واسعة تفتح"، وذلك بعد 3 أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه.