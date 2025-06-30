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عربي-دولي

زيلينسكي يكرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على بوتين لإنهاء الحرب

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:13
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني، عندما أصيبت طائرته المقاتلة من طراز إف16- أثناء التصدي لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.
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وقال البيان إن الطيار، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل، بذل كل ما بوسعه لإبعاد طائرته المنكوبة عن المناطق السكنية، لكنه لم يتمكن من القفز بالمظلة من الطائرة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن الطيار، وهو من مواليد عام 1993، أسقط 7 أهداف جوية قبل أن يصاب.

وقال البيان: "للأسف، تكبدنا خسارة مؤلمة أخرى".

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه لأقارب الطيار.

وذكر بيان القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيرة وصاروخ من طرازات مختلفة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع إصابات وحدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وكرر زيلينسكي مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب، قائلاً إن روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخاً وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية.
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