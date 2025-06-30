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عربي-دولي

في شيكاغو.. تظاهرة تطالب بوقف المساعدات لإسرائيل

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:26
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 تظاهر العشرات من النشطاء في مدينة شيكاغو في ولاية الينوي، وساروا على طول شارع "ميشيغان أفينيو" الشهير في المدينة وهم يهتفون "أوقفوا كل المساعدات الأميركية لإسرائيل" و"نريد حظراً فورياً للأسلحة الآن!"، بحسب "وفا".
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وتأتي هذه المسيرة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل رغم "جرائم الحرب" الجارية في قطاع غزة.

ورفع المحتجون لافتات تدعو الكونغرس إلى وقف التمويل العسكري، ووزّعوا منشورات توعوية على المارة تشرح كيفية استخدام الولايات المتحدة لأموال دافعي الضرائب في تمويل هجمات على المدنيين الفلسطينيين.
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