في شيكاغو.. تظاهرة تطالب بوقف المساعدات لإسرائيل

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تظاهر العشرات من النشطاء في مدينة شيكاغو في ولاية الينوي، وساروا على طول شارع "ميشيغان أفينيو" الشهير في المدينة وهم يهتفون "أوقفوا كل المساعدات الأميركية لإسرائيل" و"نريد حظراً فورياً للأسلحة الآن!"، بحسب "وفا".وتأتي هذه المسيرة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل رغم "جرائم الحرب" الجارية في .ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف التمويل العسكري، ووزّعوا منشورات توعوية على المارة تشرح كيفية استخدام لأموال دافعي الضرائب في تمويل هجمات على المدنيين .