لإنهاء العقوبات على طهران.. هذا ما اشترطه ترامب

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أكد الرئيس الأميركي ، أنه مستعد لرفع المفروضة على في حال التزمت “بالسلام” وتوقفت عن “إلحاق الأذى بالآخرين”.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة “ نيوز” الأميركية، خلال حديثه عن آخر التطورات على الساحتين والأميركية.وأشار ترامب إلى أن الجانبين، إيران وإسرائيل، أصبحا “مرهقين للغاية” جراء التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا أن الضربات الجوية التي نفذتها ضد إيران “حققت نجاحًا”.ونفى الرئيس الأميركي صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام إيران بنقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر قبل الهجمات الأميركية، قائلاً: “لم ينقلوا أي شيء باستثناء أنفسهم من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يكونوا يتوقعون أن يكون بمقدورنا فعل ما فعلناه”.وأوضح ترامب أن العقوبات على إيران ما تزال سارية، في رد منه على تقارير ذكرت أنه تم السماح للصين باستيراد بعد اتفاق وقف إطلاق النار.وقال في هذا الصدد: “لا، لم أقل ذلك. العقوبات لا تزال سارية. لكن إذا قاموا بما عليهم القيام به، وإذا كانوا مسالمين وتعاونوا معنا ولم يلحقوا مزيدًا من الأذى، فسوف أرفع العقوبات عنهم”.وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك دول ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات “إبراهام” عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال ترامب: “نعم، هناك بالفعل دول رائعة ترغب في الانضمام، وأعتقد أننا سنبدأ بضمها لأن المشكلة الأساسية كانت إيران”.ولفت إلى أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران ستنضم هي الأخرى إلى هذه الاتفاقيات، لكنه أضاف في الوقت نفسه، أنه لا يعلم موقف حاليًا من ذلك.