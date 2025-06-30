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عربي-دولي

لإنهاء العقوبات على طهران.. هذا ما اشترطه ترامب

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:04
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران في حال التزمت “بالسلام” وتوقفت عن “إلحاق الأذى بالآخرين”.
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، خلال حديثه عن آخر التطورات على الساحتين الإيرانية والأميركية.

وأشار ترامب إلى أن الجانبين، إيران وإسرائيل، أصبحا “مرهقين للغاية” جراء التصعيد العسكري الأخير، مؤكدًا أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران “حققت نجاحًا”.

ونفى الرئيس الأميركي صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام إيران بنقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر قبل الهجمات الأميركية، قائلاً: “لم ينقلوا أي شيء باستثناء أنفسهم من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يكونوا يتوقعون أن يكون بمقدورنا فعل ما فعلناه”.

وأوضح ترامب أن العقوبات على إيران ما تزال سارية، في رد منه على تقارير ذكرت أنه تم السماح للصين باستيراد النفط الإيراني بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال في هذا الصدد: “لا، لم أقل ذلك. العقوبات لا تزال سارية. لكن إذا قاموا بما عليهم القيام به، وإذا كانوا مسالمين وتعاونوا معنا ولم يلحقوا مزيدًا من الأذى، فسوف أرفع العقوبات عنهم”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك دول ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات “إبراهام” عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال ترامب: “نعم، هناك بالفعل دول رائعة ترغب في الانضمام، وأعتقد أننا سنبدأ بضمها لأن المشكلة الأساسية كانت إيران”.

ولفت إلى أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران ستنضم هي الأخرى إلى هذه الاتفاقيات، لكنه أضاف في الوقت نفسه، أنه لا يعلم موقف سوريا حاليًا من ذلك.
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