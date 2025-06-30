روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان

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ذكرت للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن أن سفنا حربية روسية وأنظمة صواريخ ساحلية نفذت مناورات في شملت محاكاة لقصف أهداف بحرية بصواريخ .ونقلت تاس عن بيان للوزارة أن السفن وأنظمة الصواريخ وجميعها جزء من قوات الروسي “نفذت ضربة صاروخية مشتركة ضد أهداف تحاكي سفنا معادية في بحر اليابان”. وقال البيان “تم إصابة جميع الأهداف بنجاح”.وقالت تاس إن سفينة الأسطول الرئيسة، الطراد الصاروخي فارياج جاردز، نفذت إطلاقا حيا لصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز “فولكان”، كما هاجمت مجموعتان من زوارق الصواريخ أهدافا بأربعة صواريخ كروز من طراز “موسكيت”.