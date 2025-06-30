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روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:19
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الدفاع أن سفنا حربية روسية وأنظمة صواريخ ساحلية نفذت مناورات في بحر اليابان شملت محاكاة لقصف أهداف بحرية بصواريخ كروز.
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ونقلت تاس عن بيان للوزارة أن السفن وأنظمة الصواريخ وجميعها جزء من قوات أسطول المحيط الهادي الروسي “نفذت ضربة صاروخية مشتركة ضد أهداف تحاكي سفنا معادية في بحر اليابان”. وقال البيان “تم إصابة جميع الأهداف بنجاح”.

وقالت تاس إن سفينة الأسطول الرئيسة، الطراد الصاروخي فارياج جاردز، نفذت إطلاقا حيا لصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز “فولكان”، كما هاجمت مجموعتان من زوارق الصواريخ أهدافا بأربعة صواريخ كروز من طراز “موسكيت”.
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