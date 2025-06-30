وزير الخارجية المصري: العمل جار على هدنة طويلة في غزة مع ضمانات للاستدامة

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المصري، بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في يتضمن هدنة 60 يوماً الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يعقد ، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار.وأضح أن هناك تفهماً من لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار.كما أكد أن خرقت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 19 كانون الثاني، واستأنفت العدوان على القطاع من دون مبرر.وتابع: “إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيكون مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة”.