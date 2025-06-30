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عربي-دولي

وزير الخارجية المصري: العمل جار على هدنة طويلة في غزة مع ضمانات للاستدامة

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:25
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أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار.
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وأضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار.

كما أكد عبد العاطي أن إسرائيل خرقت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 19 كانون الثاني، واستأنفت العدوان على القطاع من دون مبرر.

وتابع: “إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيكون مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة”.
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