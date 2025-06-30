روسيا تتصدى لهجوم جوي أوكراني وتدمّر عشرات المسيّرات

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قالت اليوم الاثنين إن دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.أضافت الوزارة عبر تطبيق تيلغرام أنه تم إسقاط عشر طائرات فوق الحدودية مع ، وخمس طائرات فوق الذي يحد من الشرق.ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك. وتكتفي الروسية بذكر عدد الطائرات التي تدمرها قواتها وليس العدد الذي تطلقه أوكرانيا.