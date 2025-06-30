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روسيا تتصدى لهجوم جوي أوكراني وتدمّر عشرات المسيّرات

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:31
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
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أضافت الوزارة عبر تطبيق تيلغرام أنه تم إسقاط عشر طائرات فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وخمس طائرات فوق بحر آزوف الذي يحد روسيا من الشرق.

ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك. وتكتفي وزارة الدفاع الروسية بذكر عدد الطائرات التي تدمرها قواتها وليس العدد الذي تطلقه أوكرانيا.
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