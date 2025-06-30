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عربي-دولي
لبحث تعزيز الدعم في مواجهة روسيا.. كييف تستقبل وزير الخارجية الألماني
Lebanon 24
30-06-2025
|
02:35
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قالت
وزارة الخارجية الألمانية
اليوم الاثنين إن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى
كييف
لبحث دعم
أوكرانيا
في حربها مع
روسيا
.
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وقال فاديفول في بيان “سنواصل بحزم دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية”.
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