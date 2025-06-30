Advertisement

عربي-دولي

لبحث تعزيز الدعم في مواجهة روسيا.. كييف تستقبل وزير الخارجية الألماني

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1384552-638868731682739249.jpg
Doc-P-1384552-638868731682739249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى كييف لبحث دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
Advertisement

وقال فاديفول في بيان “سنواصل بحزم دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية”.
مواضيع ذات صلة
رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: بحثت مع وزير الخارجية الأميركي روبيو الوضع على خطوط المواجهة والحاجة الملحة لتعزيز الدعم للدفاع الجوي الأوكراني
lebanon 24
30/06/2025 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: سنواصل العمل مع ألمانيا وشركائنا دعما لأوكرانيا ومواجهة تهديدات روسيا
lebanon 24
30/06/2025 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الضربات الجوية المكثفة على كييف ليست لغة السلام
lebanon 24
30/06/2025 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": رئيس الوزراء البريطاني يزور كييف السبت إلى جانب الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني
lebanon 24
30/06/2025 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-06-30
05:14 | 2025-06-30
05:11 | 2025-06-30
04:57 | 2025-06-30
04:48 | 2025-06-30
04:38 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24