لبحث تعزيز الدعم في مواجهة روسيا.. كييف تستقبل وزير الخارجية الألماني

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قالت اليوم الاثنين إن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى لبحث دعم في حربها مع .وقال فاديفول في بيان “سنواصل بحزم دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية”.