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ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "بعد ساعات من الضربة الأميركية على المنشآت النووية ، انتقد ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي، التحرك الأميركي وهدد بمساعدة . وقال "إن الضربة لن تؤدي إلى تقوية النظام الإسلامي فحسب، بل إن عددا من الدول أصبحت مستعدة لتزويد إيران بالرؤوس النووية"."وبحسب الموقع، "لكن الواقع مختلف تمامًا، فالكرملين غير مستعد لاتخاذ أي إجراء يتجاوز الكلام دفاعًا عن إيران. ويبدو أن موقف موسكو في قد ضعف بشدة نتيجة انهيار نظام بشار الأسد في وتركيزها على الحرب في أوكرانيا. لطالما طمح الكرملين إلى دور قيادي في الشرق الأوسط، وخلال الحقبة السوفيتية، لم يكن يأمل لا بالحرب ولا بالسلام. وسهّل عدم الاستقرار مكانتها البارزة كمورّد أسلحة ووسيط محتمل. ومن موقعها الضعيف بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، استعادت بعض الأهمية والمكانة عندما تدخلت في سوريا في عام 2015 لإنقاذ الأسد خلال الربيع العربي. وفي الآونة الأخيرة، حققت موسكو بعض النجاح من خلال إقامة علاقات عمل جيدة مع دول الخليج ومحاولة التوسط، إلى جانب إيران وتركيا، في التوصل إلى حل للحرب الأهلية التي استمرت تسع سنوات في سوريا".وتابع الموقع، "لكن كل ذلك تغير مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024. وقبل بدء الهجمات على إيران في 13 حزيران 2025، كان كل ما تبقى لروسيا هو علاقتها مع طهران. استثمرت روسيا في مشاريع متعددة في إيران، بما في ذلك مشاريع متعلقة بالبنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي. وإيران، بصفتها عميلاً روسياً، لم تُوفّر لموسكو موطئ قدم في المنطقة فحسب، بل بدأت أيضاً بتزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. ونقلت إيران أيضًا تكنولوجيا الطائرات المسيّرة إلى روسيا، مما سمح لها بتطوير نسخها الخاصة من طائرات "شاهد 163". وفي كانون الثاني 2025، وقّعت موسكو وطهران اتفاقية شراكة استراتيجية، شملت التعاون العسكري، لكن اللافت أنها لم تتضمن بندًا للدفاع المشترك".وأضاف الموقع، "مع ذلك، لم يثق الروس ولا الإيرانيون ببعضهم البعض ثقةً كاملة. ورغم الطلبات المتكررة من النظام في طهران، رفضت روسيا حتى الآن نقل طائرات سوخوي-35 وأنظمة الدفاع الجوي إس-400. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظ بعض المحللين، فإن إيران لم تكن راغبة أبدا في توفير القوات العسكرية في أوكرانيا بالطريقة التي فعلتها كوريا الشمالية. وفي أعقاب الهجوم الأولي على إيران، أعربت الروسية عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واتهمت بانتهاك القانون الدولي، كما وحاولت موسكو أن تُجسّد دور الوسيط بين إيران وإسرائيل، وعرضت استلام اليورانيوم العالي التخصيب. ولعل الأهم من ذلك كله هو سعي الكرملين لردع التدخل الأميركي. ففي سلسلة من التعليقات، قال مسؤولون روس كبار ومتحدثون باسمهم إن التدخل الأميركي سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويهدد بكارثة نووية. وقبل أن تدخل الحرب في 22 حزيران 2025، كان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يحسب الفوائد والمخاطر التي قد تنجم عن حرب جديدة في الشرق الأوسط".وبحسب الموقع، "في الواقع، من المرجح أن يكون الكرملين سعيدًا بتحويل انتباه العالم عن الحرب المستمرة التي تشنها موسكو في أوكرانيا. في الواقع، استغلت موسكو الحرب الإسرائيلية الإيرانية لقصف أهداف مدنية في البلدات والمدن الأوكرانية. وقد يحسب الروس أيضًا أن الحرب واحتمال إغلاق الإيرانيين لمضيق هرمز سيرفعان أسعار النفط العالمية، وأي زيادة في الأسعار، ولو مؤقتًا، ستصب في مصلحة روسيا، نظرًا لاعتمادها على عائدات النفط لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا. في المقابل، قد يشعر بوتين ومستشاروه أن هناك الكثير مما قد يخسرونه إذا تدخلوا. ورغم أن روسيا نجحت حتى الآن في فصل علاقاتها بإيران عن علاقاتها بإسرائيل، إلا أن لكليهما فائدة محددة".وتابع الموقع، "بعيدًا عن الطرفين المتقاتلين، قد تكون روسيا حذرة من الإضرار بعلاقاتها الحديثة مع المملكة العربية ودول الخليج الأخرى. فقد تعاونت موسكو مع الرياض لإدارة أسعار النفط العالمية، بينما وفرت علاقاتها مع دول الخليج طرقًا ملائمة لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة لمعاقبة بوتين على حرب أوكرانيا. وأخيرا، من المرجح أن بوتين لا يريد تعريض علاقاته مع الرئيس الأميركي للخطر من خلال دعم إيران ضد الولايات المتحدة. وفي ضوء هذه المعطيات، كان الرد الروسي على التدخل الأميركي في الحرب ضعيفًا كما هو متوقع. فقد أدانت وزارة الخارجية الهجوم الأميركي بعبارات قاطعة، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي وتصعيد خطير للتوترات في المنطقة، ودعت أيضًا إلى "وقف فوري للعدوان". إلا أن موسكو لم تتخذ أي إجراء إضافي".وبحسب الموقع، "لا يزال بإمكان بوتين محاولة ترسيخ دور روسيا كوسيط، مستفيدًا من علاقاته الجيدة مع طهران ونتنياهو، ومعززًا نفوذه على ترامب، لكن لا تتوقعوا أكثر من مجرد خطاب. فوفقًا للتقارير، رفض ترامب عرض بوتين رفضًا قاطعًا. يبدو أن روسيا تُدرك هذه القيود جيدًا، وهي شديدة الحساسية تجاه الاتهامات بأنها لم تُقدم أي دعم عسكري لإيران. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قائلاً: "يرغب الكثيرون في صب الزيت على النار والإضرار بالشراكة بين موسكو وطهران". وأضاف: "لقد دعمت روسيا إيران بالفعل من خلال موقفها الواضح". ونظرا لهذه القيود، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت روسيا سوف تخاطر أم لا وتعرض إصلاح أنظمة الدفاع المحطمة في إيران".