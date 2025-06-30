وزير خارجية ألمانيا: بوتين لا يريد التفاوض بل استسلام أوكرانيا

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وقال فاديفول إن لا يريد مفاوضات، بل استسلاما، مؤكدا أنه سيُجرى لذلك مواصلة العمل على فرض بأقصى قدر من الضغط. وصل الألماني، يوهان فاديفول، إلى العاصمة كييف على متن قطار خاص الاثنين في زيارة رسمية.وقال فاديفول إن لا يريد مفاوضات، بل استسلاما، مؤكدا أنه سيُجرى لذلك مواصلة العمل على فرض بأقصى قدر من الضغط.

وفي ضوء الجوية الروسية المكثفة المستمرة، وعد فاديفول بمواصلة دعمها بالأسلحة، وقال خلال الزيارة: "حرية أوكرانيا ومستقبلها هما أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية... سنقف بثبات إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح - بأنظمة دفاع جوي حديثة وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية".



وقال فاديفول على رصيف محطة القطار: "أوكرانيا تمر حاليا بوضع صعب للغاية". وفي إشارة إلى ، ذكر الوزير أن يستغل على ما يبدو التركيز على لمواصلة حربه، التي تنتهك القانون الدولي، على حد تعبيره، وقال: "لا يمكننا السماح له بذلك. ولهذا السبب، يجب على ، وألمانيا، توضيح إلى أي جانب تقف: إلى جانب أوكرانيا".



وأوضح فاديفول أن أوكرانيا ستحدد ما إذا كانت أوروبا ستبقى مكانا تُعلى فيه أهمية الحرية والكرامة الإنسانية، أم ستصبح قارة تتغير فيها الحدود بالقوة، وأضاف: "لذلك سنواصل التركيز الكامل على دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذا يُظهر أيضا "صمودنا كأوروبيين".