28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران
Lebanon 24
30-06-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من
إيران
خلال حزيران، معظمهم رحّلتهم
طهران
، بحسب ما أفادت
منظمة الهجرة الدولية
التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بعدما أمرت طهران ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.
Advertisement
وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا، بأن 233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من حزيران و28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط خلال الفترة بين 21-28 من الشهر ذاته.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا لبلدهم خلال السنوات الأخيرة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا لبلدهم خلال السنوات الأخيرة
30/06/2025 12:42:19
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
30/06/2025 12:42:19
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الباكستانية: أكثر من 200 ألف أفغاني غادروا باكستان منذ نيسان الماضي
Lebanon 24
الداخلية الباكستانية: أكثر من 200 ألف أفغاني غادروا باكستان منذ نيسان الماضي
30/06/2025 12:42:19
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
Lebanon 24
إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
30/06/2025 12:42:19
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا أصبحت القوات الجوية الإيرانية في حالة من الفوضى؟.. تقرير يكشف
Lebanon 24
لماذا أصبحت القوات الجوية الإيرانية في حالة من الفوضى؟.. تقرير يكشف
05:30 | 2025-06-30
30/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن حادث سقوط الطائرة الهندية.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
مفاجأة عن حادث سقوط الطائرة الهندية.. هذا ما كُشف
05:14 | 2025-06-30
30/06/2025 05:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ
05:11 | 2025-06-30
30/06/2025 05:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"إتفاقية" تلوح في الأفق.. هذا آخر ما كُشف عن سوريا وإسرائيل
Lebanon 24
"إتفاقية" تلوح في الأفق.. هذا آخر ما كُشف عن سوريا وإسرائيل
04:57 | 2025-06-30
30/06/2025 04:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مرافقا بارزا له.. ايران تُعلن مقتل رفيق ظل سليماني في الحرب الأخيرة مع اسرائيل
Lebanon 24
كان مرافقا بارزا له.. ايران تُعلن مقتل رفيق ظل سليماني في الحرب الأخيرة مع اسرائيل
04:48 | 2025-06-30
30/06/2025 04:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
06:57 | 2025-06-29
29/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
07:25 | 2025-06-29
29/06/2025 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
10:00 | 2025-06-29
29/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-06-30
لماذا أصبحت القوات الجوية الإيرانية في حالة من الفوضى؟.. تقرير يكشف
05:14 | 2025-06-30
مفاجأة عن حادث سقوط الطائرة الهندية.. هذا ما كُشف
05:11 | 2025-06-30
عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ
04:57 | 2025-06-30
"إتفاقية" تلوح في الأفق.. هذا آخر ما كُشف عن سوريا وإسرائيل
04:48 | 2025-06-30
كان مرافقا بارزا له.. ايران تُعلن مقتل رفيق ظل سليماني في الحرب الأخيرة مع اسرائيل
04:38 | 2025-06-30
هل سيلتقي الشرع مع نتنياهو؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
فيديو
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24