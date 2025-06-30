الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران

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عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من خلال حزيران، معظمهم رحّلتهم ، بحسب ما أفادت التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بعدما أمرت طهران ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا، بأن 233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من حزيران و28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط خلال الفترة بين 21-28 من الشهر ذاته.