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عربي-دولي

الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:59
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عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران خلال حزيران، معظمهم رحّلتهم طهران، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بعدما أمرت طهران ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.
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وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا، بأن 233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من حزيران و28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط خلال الفترة بين 21-28 من الشهر ذاته.
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