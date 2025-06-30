بعد سنوات من التوتر.. بوادر انفراجة في الأزمة الدفاعية بين واشنطن وأنقرة

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قال السفير الأميركي لدى في مقابلة مع وكالة الأناضول الحكومية إنه يتوقع أن يتمكن الرئيسان الأميركي والتركي من تسوية مسألة ذات الصلة بالدفاع المفروضة على تركيا منذ سنوات بحلول نهاية العام.وقال السفير توماس باراك إن الرئيسين يمكن أن يعطيا توجيهات لتسوية مسألة العقوبات التي فرضتها في 2020 على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.ونقلت الوكالة عنه القول أمس الأحد “من وجهة نظري، سيوجه الرئيس والرئيس أردوغان (الأميركي ماركو) روبيو ووزير الخارجية (التركي هاكان) فيدان بإصلاح هذا الأمر وإيجاد طريقة، ومن الممكن التوصل إلى حل بحلول نهاية العام”.وأقصت العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة التي كانت أنقرة من مشتريها ومن المشاركين في تصنيعها.وقالت أنقرة، التي تعززت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى ، إن إقصاءها من البرنامج كان ظالما وطالبت بإعادتها إليه أو تعويضها.وقال باراك الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى المجاورة “نعتقد جميعا أن هناك فرصة هائلة هنا، إذ أن لدينا زعيمين يثقان في بعضهما البعض”.