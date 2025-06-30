خسائر تتجاوز 900 مليون دولار.. إسرائيل تدمر 74% من بنية الاتصالات بغزة

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كشفت مسؤولة فلسطينية، يوم أمس الأحد، أن العدوان على ألحق دمارا واسعا بقطاع الاتصالات، أدى إلى تدمير نحو 74 بالمئة من أصوله.جاء ذلك في كلمة وكيلة والاقتصاد الرقمي هدى الوحيدي، خلال اجتماع مجلس إدارة في ، بحسب بيان للوزارة.وأوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 خلويا وشبكات ألياف رئيسية.كما قدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار.وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ”أزمة غير مسبوقة”، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات، في ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني.وطالبت الوحيدي بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعية إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمر بشكل شبه كامل البنية التحتية في القطاع.وفي ، أشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أن الاجتياحات العسكرية والإغلاقات تسببت بخسائر تقدر بـ215.4 مليون دولار، فضلا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية.