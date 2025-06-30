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عربي-دولي
خسائر تتجاوز 900 مليون دولار.. إسرائيل تدمر 74% من بنية الاتصالات بغزة
Lebanon 24
30-06-2025
|
04:05
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كشفت مسؤولة فلسطينية، يوم أمس الأحد، أن العدوان
الإسرائيلي
على
قطاع غزة
ألحق دمارا واسعا بقطاع الاتصالات، أدى إلى تدمير نحو 74 بالمئة من أصوله.
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جاء ذلك في كلمة وكيلة
وزارة الاتصالات
والاقتصاد الرقمي
الفلسطينية
هدى الوحيدي، خلال اجتماع مجلس إدارة
الاتحاد الدولي للاتصالات
في
جنيف
، بحسب بيان للوزارة.
وأوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580
برجا
خلويا وشبكات ألياف رئيسية.
كما قدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار.
وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ”أزمة غير مسبوقة”، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات، في ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني.
وطالبت الوحيدي
مجلس الاتحاد
بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعية إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمر بشكل شبه كامل البنية التحتية في القطاع.
وفي
الضفة الغربية
، أشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أن الاجتياحات العسكرية والإغلاقات
الإسرائيلية
تسببت بخسائر تقدر بـ215.4 مليون دولار، فضلا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية.
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