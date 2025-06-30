في خطوة تستفز الصين.. الدالاي لاما يقترب من إعلان خليفته

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سيلقي الدالاي لاما خطابا أمام تجمع كبير يستمر لثلاثة أيام لرجال دين بوذيين خلال أيام قبل عيد ميلاده التسعين في وقت ينتظر فيه أتباع الزعيم الروحي للتبت الإعلان عمن سيخلفه، في خطوة قد تثير غضب .وتعتبر الدالاي لاما، الذي غادر التبت في 1959 بعد فشل انتفاضة على حكم الصين، انفصاليا وتقول إنها هي من ستختار من سيخلفه. وقال الدالاي لاما إن خليفته سيكون شخصا ولد خارج الصين وحث أتباعه على رفض أي شخصية تختارها بكين.وسيبلغ الدالاي لاما التسعين من عمره المقبل وقال من قبل إنه سيتشاور مع كبار الرهبان البوذيين وآخرين في ذلك التوقيت للإفصاح عن مؤشرات محتملة عمن سيخلفه بعد وفاته.وقال الدالاي لاما لحشد من أتباعه اليوم الاثنين وهم يدعون له بطول العمر “ما تبقى من حياتي سأهبه لنفع الآخرين قدر المستطاع”.وتابع قائلا “سيكون هناك نوع من إطار العمل الذي يمكننا أن نتحدث عنه بشأن استمرارية مؤسسة الدالاي لاما”، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل”.