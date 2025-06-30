Advertisement

عربي-دولي

في خطوة تستفز الصين.. الدالاي لاما يقترب من إعلان خليفته

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1384609-638868785983834973.jpg
Doc-P-1384609-638868785983834973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيلقي الدالاي لاما خطابا أمام تجمع كبير يستمر لثلاثة أيام لرجال دين بوذيين خلال أيام قبل عيد ميلاده التسعين في وقت ينتظر فيه أتباع الزعيم الروحي للتبت الإعلان عمن سيخلفه، في خطوة قد تثير غضب الصين.
Advertisement

وتعتبر بكين الدالاي لاما، الذي غادر التبت في 1959 بعد فشل انتفاضة على حكم الصين، انفصاليا وتقول إنها هي من ستختار من سيخلفه. وقال الدالاي لاما إن خليفته سيكون شخصا ولد خارج الصين وحث أتباعه على رفض أي شخصية تختارها بكين.

وسيبلغ الدالاي لاما الرابع عشر التسعين من عمره يوم الأحد المقبل وقال من قبل إنه سيتشاور مع كبار الرهبان البوذيين وآخرين في ذلك التوقيت للإفصاح عن مؤشرات محتملة عمن سيخلفه بعد وفاته.

وقال الدالاي لاما لحشد من أتباعه اليوم الاثنين وهم يدعون له بطول العمر “ما تبقى من حياتي سأهبه لنفع الآخرين قدر المستطاع”.

وتابع قائلا “سيكون هناك نوع من إطار العمل الذي يمكننا أن نتحدث عنه بشأن استمرارية مؤسسة الدالاي لاما”، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل”.
مواضيع ذات صلة
ترامب يقترب من إعلان وقف إطلاق النار في غزة مقابل صفقة رهائن
lebanon 24
30/06/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعات فاصلة في طرابلس: إعلان النتائج يقترب
lebanon 24
30/06/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: إعلان ترمب رفع العقوبات خطوة مهمة على طريق التعافي وإعادة الإعمار وسوريا تعود إلى حضنها العربي بعد سنوات من الغياب
lebanon 24
30/06/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النصيري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
lebanon 24
30/06/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-06-30
05:14 | 2025-06-30
05:11 | 2025-06-30
04:57 | 2025-06-30
04:48 | 2025-06-30
04:38 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24