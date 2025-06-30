ترامب: لم أقدم أي عرض لإيران ولم نتواصل منذ دمرنا منشآتها النووية

أكد الرئيس الأميركي، ، اليوم الاثنين، أنه لا يتحدث مع ولا يعرض عليها "أي شيء" وكرر تأكيده على أن "محت تماما" منشآت إيران النووية.

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وكان قد ألمح، الأحد، إلى إمكانية رفع عن إيران إذا أبدت حسن النية.



كما قال في مقابلة مع قناة " " الأميركية، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع ، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".



وأضاف "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".