في غزة.. 72 شهيداً خلال 24 ساعة واستهداف متعمد للأحياء السكنية

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شن الجيش فجر اليوم الاثنين غارات مكثفة على غزة ونفذ عمليات نسف لمربعات سكنية كاملة في القطاع، مما أدى لسقوط المزيد من والجرحى.وقالت مصادر فلسطينية إن غارات جوية إسرائيلية تستهدف شرقي مدينة غزة.وقد قصفت طائرات التي تؤوي نازحين بحي شرقي مدينة غزة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في .وأفاد مسؤول في باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأفادت المصادر بأن الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية شرقي .وكشف بغزة أن الجيش الإسرائيلي دمر، منذ فجر الأحد، أكثر من 19 منزلا فوق رؤوس ساكنيها في ومنطقتي البلد والنزلة شمالي قطاع غزة.