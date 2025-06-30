هل سيلتقي الشرع مع نتنياهو؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث

كشف الحاخام أبراهام كوبر، أن اجتماع الرئيس السوري أحمد ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ليس مستبعداً، ولكنه مرهون بالرئيس الأميركي .

Advertisement

وذكر كوبر أن الشرع قدّم رؤية لسوريا موحدة بجيش واحد ومساواة في الحقوق، مشيراً إلى أن الشرع "مثير للاهتمام ويمكن الحوار معه، وفي حال تمكن من تنفيذ هذه الرؤية، فسيغير قواعد اللعبة".

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد ذكر كوبر أن " هناك مساران محتملان لتحسين العلاقات بين وإسرائيل: الأول محلي يشمل خطوات لخفض التوتر عبر لقاءات دبلوماسية وعسكرية، والثاني دولي سريع يتطلب دعوة مباشرة من لكلا الزعيمين للجلوس في واشنطن في حال تعهد ترامب للشرع بمساعدته في إعادة إعمار بلاده، فإن كل شيء ممكن".

كذلك، أكد أنه "طرح على الرئيس السوري مبادرات للتعاون مع في مجالات المياه، الزراعة، وتحديد مصير المفقودين".

ونوّه كوبر بأن الشرع أكد له رغبته في السلام، ولكنه يرى أن "حل النزاع مع إسرائيل هو أولوية".

من جانبها، نقلت قناة "كان" عن مصدر سوري قوله، إن "دمشق لا تستبعد" إمكانية عقد لقاء بين الشرع ونتانياهو، على هامش اجتماع في نيويورك.

وبحسب القناة، فإنه "من المتوقع أن يزور نتانياهو ، حيث ستكون العلاقات مع سوريا من المواضيع الرئيسة للزيارة".

وأضافت: "يخطط الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة تاريخية إلى نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".





محادثات مباشرة بين دمشق وتل أبيب

وقال المصدر السوري المطلع على الحوار المباشر الجاري بين دمشق وتل أبيب، إن "تعزيز العلاقة بين سوريا وإسرائيل يحمل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة"، مضيفاً أن "الجانب السوري يعارض التدخل ، وكذلك الجماعات المسلحة".

وأوضح أنّ "المطلب الرئيس الذي تطرحه سوريا خلال المحادثات هو انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد، وأن مسألة هضبة الجولان ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي. ما زال الوقت مبكراً لذلك".

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إنه "من المستبعد جداً أن يوافق الشرع على اتفاقية سلام دون انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان. لذلك، ووفقاً للتقارير، تقتصر المناقشات الآن على اتفاقية أمنية".

وأضافوا أن الولايات المتحدة "على دراية بهذه الأمور، وهي مشاركة في المحادثات".





وقال الموقع نقلاً عن تصريحات مصادر في دمشق مقربة من الحكومة ، إن "مفاوضات غير مباشرة جارية بين الطرفين - برعاية إقليمية ودولية - سبق أن وافق عليها الرئيس السوري، حيث تطالب سوريا بوقف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في أراضيها، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974. أما إسرائيل، فتسعى إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق أمني يمهد الطريق لاتفاقية سلام شاملة في ".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، يشترط الشرع انسحاباً إسرائيلياً سريعاً من نقاط داخل الأراضي السورية، لكن تل أبيب تعارض الأمر، وفي إطار المحادثات، تدرس إمكانية تأجيل الانسحابات أو تعديلها.

وكان الرئيس الأميركي ترامب صرح أمس الأحد، تعليقاً على احتمال تطبيع سوريا للعلاقات مع إسرائيل بأنه رفع عن دمشق لمنحها فرصة للتقدم والتطور.





وفي وقت سابق، السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ إسرائيل وسوريا تتجهان إلى توقيع اتفاق سلام، قبل نهاية العام الجاري 2025.