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عربي-دولي
كان مرافقا بارزا له.. ايران تُعلن مقتل رفيق ظل سليماني في الحرب الأخيرة مع اسرائيل
Lebanon 24
30-06-2025
|
04:48
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أكد
الحرس الثوري الإيراني
مقتل مرافق بارز لقائد
فيلق القدس
الأسبق،
قاسم سليماني
، وذلك في الحرب الأخيرة مع
إسرائيل
.
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فقد كشفت وسائل إعلام إيرانية ولأول مرة، عن هوية "رفيق الظل" لسليماني، وهو حسن أبو الفضل حسن، المعروف باسم "الحاج يونس".
وأشارت وكالة تسنيم إلى دور "حسن أبو الفضل" البارز في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق
القدس
"
الإيراني
في
سوريا
.
كما لفتت الوكالة إلى ما قالت إنه دور بارز لعبه أبو الفضل حسن في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق القدس" في سوريا، ووصفت حضوره الميداني بأنه كان "محورياً ومؤثراً".
كذلك أكدت وجود علاقات وثيقة تربطه مع القائد السابق لـ"فيلق القدس"،
قاسم
سليماني
، الذي قتل في غارة أميركية مطلع 2020.
في حين نقلت قناة "صابرين نيوز"، المحسوبة على جهاز الدعاية والإعلام التابع لـ"فيلق القدس"، أن "الحاج يونس" قتل في غارة جوية إسرائيلية نفذت قبل 11 يوماً، من دون أية تفاصيل أخرى عن مكان أو ظروف مقتله.
أتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضي، مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون
الإيرانية
بإعلان
إيران
عن يوم حداد وطني، السبت الذي تلاه.(العربية)
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