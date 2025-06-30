البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي فرنسا بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة

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تلقى البطريرك العاشر بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تعازي بشهداء دويلعة. نقل التعازيَ السفيرُ الفرنسي في والقائمُ بأعمال في جان باتيست فايفر اللذان التقيا البطريرك في المقر البطريركي في البلمند. وخلال اللقاء، أعرب الجانب الفرنسي عن استنكاره لهذه المجزرة.شكر البطريرك للجانب الفرنسي "تضامنه ووقوفه الإنساني إلى جانب الكنيسة الأنطاكية وإلى جانب عائلات ". وكان عرضٌ للوضع العام ولقضايا الساعة في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات.