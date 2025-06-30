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البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي فرنسا بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:41
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تلقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تعازي فرنسا بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة. نقل التعازيَ السفيرُ الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو والقائمُ بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فايفر اللذان التقيا البطريرك في المقر البطريركي في البلمند. وخلال اللقاء، أعرب الجانب الفرنسي عن استنكاره لهذه المجزرة.
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من جهته شكر البطريرك للجانب الفرنسي "تضامنه ووقوفه الإنساني إلى جانب الكنيسة الأنطاكية وإلى جانب عائلات الشهداء". وكان عرضٌ للوضع العام ولقضايا الساعة في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات.
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