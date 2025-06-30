قال الأسبق ، الأحد، إن إسقاط حكومة أصبح أمراً ملحاً، مشدداً على ضرورة وقف الحرب على غزة.

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وفي تصريح له، قال : "لا شيء أكثر إلحاحاً من تجديد النضال لإسقاط أسوأ حكومة في تاريخنا. كذلك، فإن إنهاء حرب غزة أمر بالغ الأهمية".

بدورها، كشفت صحيفة "تايمز أوف ، عن مسؤول أميركي، أن تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية لإنهاء حرب غزة.



لكنّ الحكومة لا تزال ترفض رفضاً قاطعاً إنهاء الحرب على غزة برغم توصيات من جيش بأهمية وقف القتال وإبرام صفقة تسوية مع حركة .



ونقلت صحيفة " " عن مقربين من ، أن "المطروح فقط صفقة وفقا لمخطط ويتكوف يمكن العودة بعدها إلى ساحة المعركة".





ووفق الصحيفة فإن نتنياهو "لم يتنازل عن أهداف الحرب، وإنهاء الحرب غير مطروح على الطاولة". (الجزيرة نت)