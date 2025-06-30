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عربي-دولي

في إسرائيل.. سياسي بارز يدعو لـ"إسقاط حكومة نتنياهو"!

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:48
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الأحد، إن إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو أصبح أمراً ملحاً، مشدداً على ضرورة وقف الحرب على غزة.
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وفي تصريح له، قال باراك: "لا شيء أكثر إلحاحاً من تجديد النضال لإسقاط أسوأ حكومة في تاريخنا. كذلك، فإن إنهاء حرب غزة أمر بالغ الأهمية".
 
بدورها، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول أميركي، أن واشنطن تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي لإنهاء حرب غزة.

لكنّ الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض رفضاً قاطعاً إنهاء الحرب على غزة برغم توصيات من جيش الاحتلال بأهمية وقف القتال وإبرام صفقة تسوية مع حركة حماس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مقربين من نتنياهو، أن "المطروح فقط صفقة وفقا لمخطط ويتكوف يمكن العودة بعدها إلى ساحة المعركة".


ووفق الصحيفة فإن نتنياهو "لم يتنازل عن أهداف الحرب، وإنهاء الحرب غير مطروح على الطاولة". (الجزيرة نت)
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