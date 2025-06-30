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عربي-دولي

خبير إسرائيليّ: الحرب المُقبلة يجب أنّ تكون ضدّ هذا البلد

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المستشرق الإسرائيلي والمتخصص في الشؤون العربية تسفي يحزكيلي، قال إنّ "السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة معها وإنه يجب أن يكون الدور عليها بعد إيران.
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وأضاف خلال ندوة عن مصر بثتها قناة "i24news" الإخبارية الإسرائيلية، أنّ "مصر بدأت بالفعل تستبدل السلام البارد بحرب باردة"، مؤكدا أن "الجار الجنوبي لإسرائيل يزداد جرأة تجاه تل أبيب تدريجيا".

وقال يحزكيلي إنّ "الشارع المصري الذي لم يحبنا يوما، راقب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية عن كثب، وأولئك الذين كانوا يكرهون الشيعة، هللوا هذه المرة للإيرانيين".

وردّاً على "سؤال هل ستكون الحرب المقبلة ضدّ مصر؟"، أجاب يحزكيلي "يجب أن تكون كذلك".
 
 
 

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