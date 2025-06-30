خبير إسرائيليّ: الحرب المُقبلة يجب أنّ تكون ضدّ هذا البلد

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ذكر موقع " "، أنّ المستشرق والمتخصص في ، قال إنّ "السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة معها وإنه يجب أن يكون الدور عليها بعد .وأضاف خلال ندوة عن مصر بثتها قناة "i24news" الإخبارية ، أنّ "مصر بدأت بالفعل تستبدل السلام البارد بحرب باردة"، مؤكدا أن "الجار الجنوبي لإسرائيل يزداد جرأة تجاه تدريجيا".وقال يحزكيلي إنّ " الذي لم يحبنا يوما، راقب الحرب الإسرائيلية - عن كثب، وأولئك الذين كانوا يكرهون ، هللوا هذه المرة للإيرانيين".وردّاً على "سؤال هل ستكون الحرب المقبلة ضدّ مصر؟"، أجاب يحزكيلي "يجب أن تكون كذلك".