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غوتيريش: من المفيد الحد من حق النقض في مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:18
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اعتقاده بأنه من المفيد الحد من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية.
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جاء ذلك وفقا لما قاله غوتيريش في مقابلة مع قناة TVE الإسبانية، حيث تابع: "الأمم المتحدة منظمة واسعة للغاية. وهناك مشكلة أساسية هي مجلس الأمن". ووفقا له فإن مجلس الأمن "لا يملك الشرعية اللازمة لتمثيل عالم اليوم، وينبغي توسيع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس" وأشار إلى أنه "من المفيد الحد من حق النقض في ظروف معينة غير مقبولة على الإطلاق، مثل خطر الإبادة الجماعية".

في الوقت عينه، أضاف الأمين العام أن مثل هذه الإصلاحات يصعب تطبيقها، وأن مجلس الأمن الدولي يعاني من "مشكلة في الفعالية". (روسيا اليوم) 
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