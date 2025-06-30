غوتيريش: من المفيد الحد من حق النقض في مجلس الأمن الدولي

أعرب عن اعتقاده بأنه من المفيد الحد من حق النقض "الفيتو" في التابع للمنظمة الأممية.

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جاء ذلك وفقا لما قاله في مقابلة مع قناة TVE ، حيث تابع: " منظمة واسعة للغاية. وهناك مشكلة أساسية هي مجلس الأمن". ووفقا له فإن مجلس الأمن "لا يملك الشرعية اللازمة لتمثيل عالم اليوم، وينبغي توسيع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس" وأشار إلى أنه "من المفيد الحد من حق النقض في ظروف معينة غير مقبولة على الإطلاق، مثل خطر الإبادة الجماعية".في الوقت عينه، أضاف أن مثل هذه الإصلاحات يصعب تطبيقها، وأن يعاني من "مشكلة في الفعالية". (روسيا اليوم)