29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تهدد مدير عام "الطاقة الذرية".. كيف ردت فرنسا وألمانيا وبريطانيا؟
Lebanon 24
30-06-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، بـ"تهديدات"
طهران
بحق
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية في
إيران
وإعلان الأخيرة تعليق التعاون مع الوكالة.
Advertisement
واتهمت طهران غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات
الإسرائيلية
والأميركية، وصوّت المشرّعون الإيرانيون الأسبوع الماضي على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث إن "
فرنسا
، ألمانيا، والمملكة المتحدة تدين التهديدات بحق... غروسي وتجدد دعمنا الكامل للوكالة".
ودعوا "السلطات
الإيرانية
إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع البيان "نحثّ
إيران على
الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانونا، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي اعتبر الجمعة أن "إصرار غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف بحجة الضمانات لا معنى له، وربما ينطوي على نية خبيثة".
وتعتبر طهران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 12 يونيو والذي اتهم إيران بتجاهل التزاماتها النووية، كان بمثابة "ذريعة" للحرب التي شنتها
إسرائيل
في 13 حزيران.
كذلك، انتقدت الأرجنتين موطن غروسي، "التهديدات" الموجّهة إليه.
ولم يتم تحديد التهديدات التي كانوا يشيرون إليها، غير أنّ صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة، قالت مؤخرا إنّ وثائق أظهرت أنّ غروسي كان "جاسوسا للكيان الصهيوني... ويجب إعدامه".
ونفت إيران الأحد توجيه "أي تهديد" لغروسي. وقال سفيرها في
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية "ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".
مواضيع ذات صلة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية رفاييل غروسي: إيران لم تزودنا بمعلومات كانت تنقصنا بخصوص برنامجها النووي
Lebanon 24
مدير عام وكالة الطاقة الذرية رفاييل غروسي: إيران لم تزودنا بمعلومات كانت تنقصنا بخصوص برنامجها النووي
30/06/2025 14:44:29
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
Lebanon 24
إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
30/06/2025 14:44:29
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا يطالبون إيران العودة للمفاوضات سريعا ودون شروط مسبقة
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا يطالبون إيران العودة للمفاوضات سريعا ودون شروط مسبقة
30/06/2025 14:44:29
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استئناف إيران التعاون مع الوكالة هو مفتاح التوصل إلى اتفاق ناجح
Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استئناف إيران التعاون مع الوكالة هو مفتاح التوصل إلى اتفاق ناجح
30/06/2025 14:44:29
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العلم يكشف المستور.. "زلزال بطيء" يهز أعماق المحيط!
Lebanon 24
العلم يكشف المستور.. "زلزال بطيء" يهز أعماق المحيط!
07:31 | 2025-06-30
30/06/2025 07:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!
Lebanon 24
إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!
07:27 | 2025-06-30
30/06/2025 07:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة نادرة.. الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافًا في العالم!
Lebanon 24
ظاهرة نادرة.. الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافًا في العالم!
07:14 | 2025-06-30
30/06/2025 07:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عنف المستوطنين يصل إلى الجيش الإسرائيلي.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عنف المستوطنين يصل إلى الجيش الإسرائيلي.. إليكم ما حصل
07:10 | 2025-06-30
30/06/2025 07:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب المقبلة مع إسرائيل.. تعليق حاسم من إيران
Lebanon 24
عن الحرب المقبلة مع إسرائيل.. تعليق حاسم من إيران
07:06 | 2025-06-30
30/06/2025 07:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
10:00 | 2025-06-29
29/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
15:00 | 2025-06-29
29/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة لممارسة الدعارة تنشط في هذه المنطقة... وتوقيف امرأتين (فيديو وصور)
Lebanon 24
عصابة لممارسة الدعارة تنشط في هذه المنطقة... وتوقيف امرأتين (فيديو وصور)
07:54 | 2025-06-29
29/06/2025 07:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2025-06-30
العلم يكشف المستور.. "زلزال بطيء" يهز أعماق المحيط!
07:27 | 2025-06-30
إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!
07:14 | 2025-06-30
ظاهرة نادرة.. الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافًا في العالم!
07:10 | 2025-06-30
عنف المستوطنين يصل إلى الجيش الإسرائيلي.. إليكم ما حصل
07:06 | 2025-06-30
عن الحرب المقبلة مع إسرائيل.. تعليق حاسم من إيران
07:00 | 2025-06-30
صور حديثة تكشف الكثير... ما الذي يحدث في "فوردو"؟
فيديو
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 14:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24