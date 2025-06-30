عنف المستوطنين يصل إلى الجيش الإسرائيلي.. إليكم ما حصل

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أضرم مستوطنون النار في منشأة تابعة للجيش في ، وذلك بعد ساعات من محاولة اقتحام .وأفادت صحيفة " "، أن العشرات من المستوطنين المتطرفين تجمعوا خارج ، احتجاجًا على إطلاق الجنود النار، ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما كان يرشق مركبتهم بالحجارة، فيما حاول بعضهم اقتحام القاعدة.كما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الضابط المسؤول تصرف وفقًا للقواعد، وكان يرد على حادثة رشق حجارة"، مشيراً إلى أنه اعتقد في البداية أنها من قِبَل فلسطينيين استهدفوا القوة، لكن المجموعة المكونة من مستوطنين ومناصرين لليمين المتطرف، نشرت صورته، واصفة إياه بـ "القاتل"، وطالبت بمحاكمته.وتابع البيان أن عشرات المدنيين الإسرائيليين تجمعوا عند مدخل مقر لواء الإقليمي، وتحوّل التجمع إلى عنف، وقام بعض المدنيين المتواجدين في الموقع بمهاجمة ، ورشّ رذاذ الفلفل عليهم، وتخريب مركبات عسكرية. (العربية)