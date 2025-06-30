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عربي-دولي

عنف المستوطنين يصل إلى الجيش الإسرائيلي.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:10
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أضرم مستوطنون النار في منشأة تابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من محاولة اقتحام قاعدة عسكرية.
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن العشرات من المستوطنين المتطرفين تجمعوا خارج القاعدة، احتجاجًا على إطلاق الجنود النار، ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما كان يرشق مركبتهم بالحجارة، فيما حاول بعضهم اقتحام القاعدة.

كما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الضابط المسؤول تصرف وفقًا للقواعد، وكان يرد على حادثة رشق حجارة"، مشيراً إلى أنه اعتقد في البداية أنها من قِبَل فلسطينيين استهدفوا القوة، لكن المجموعة المكونة من مستوطنين ومناصرين لليمين المتطرف، نشرت صورته، واصفة إياه بـ "القاتل"، وطالبت بمحاكمته.

وتابع البيان أن عشرات المدنيين الإسرائيليين تجمعوا عند مدخل مقر لواء بنيامين الإقليمي، وتحوّل التجمع إلى عنف، وقام بعض المدنيين المتواجدين في الموقع بمهاجمة قوات الأمن، ورشّ رذاذ الفلفل عليهم، وتخريب مركبات عسكرية. (العربية)
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