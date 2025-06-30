Advertisement

عربي-دولي

إيران تمهل 4 ملايين أفغاني للمغادرة.. والآلاف يعبرون الحدود يوميًا

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1384757-638868929154706790.jpg
Doc-P-1384757-638868929154706790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد أفغانستان موجة عودة قسرية غير مسبوقة لمواطنيها، إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 230 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران خلال شهر حزيران فقط، معظمهم نتيجة الترحيل القسري الذي تنفّذه السلطات الإيرانية.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، أواند عزيز آغا، لوكالة فرانس برس، أن 233,941 أفغانياً عبروا الحدود إلى بلادهم بين الأول والثامن والعشرين من حزيران، مشيرًا إلى أن أكثر من نصفهم، أي نحو 132 ألف شخص، عادوا خلال أسبوع واحد فقط بين 21 و28 من الشهر.

ووفقًا للمنظمة، بلغ عدد العائدين من إيران منذ بداية العام الجاري 691,049 شخصًا، أُعيد 70% منهم قسرًا، في وقت يتزايد فيه الضغط على ملايين الأفغان المقيمين في إيران بشكل غير نظامي، بعد أن أمهلتهم السلطات الإيرانية حتى السادس من تموز لمغادرة البلاد.

وقد شهدت الأيام الماضية طوابير طويلة لعائلات أفغانية محمّلة بالحقائب في مركز الاستقبال عند معبر إسلام قلعة الحدودي، بحسب ما أفادت به المنظمة، وسط مخاوف من ظروف معيشية قاسية بانتظارهم في بلد يرزح تحت وطأة أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ عالميًا، رغم التحسّن الأمني النسبي في الفترة الأخيرة.

ويؤكد كثير من العائدين أن خطر الترحيل كان السبب الأساسي لمغادرتهم، وسط شعور متزايد بالتمييز في إيران، حيث يقول سمي الله أحمدي، الذي وُلد هناك قبل 28 عامًا: "حتى لو كنت تملك أوراقًا قانونية، لا يحترمونك إذا كنت أفغانيًا".

وتتفاقم معاناة العائدين في ظل التدهور الاقتصادي وانعدام فرص العمل في أفغانستان، فضلًا عن ضعف قدرة سلطات طالبان، التي تفتقر للدعم الدولي، على استيعاب هذا العدد الكبير من المواطنين العائدين.

وفي موازاة ذلك، تستمر عمليات ترحيل واسعة للأفغان من باكستان أيضًا، حيث أجبر أكثر من مليون شخص على مغادرة الأراضي الباكستانية منذ أواخر 2023، بينما غادر أكثر من ضعفي هذا الرقم إيران، نصفهم من الأطفال، في واحدة من أكبر أزمات الهجرة والعودة القسرية في المنطقة، وفق الأمم المتحدة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الهندية: جرى تسهيل مغادرة بعض الهنود من إيران عبر الحدود مع أرمينيا
lebanon 24
30/06/2025 19:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا لبلدهم خلال السنوات الأخيرة
lebanon 24
30/06/2025 19:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي بمجلس الأمن: إيران توسع قدراتها الباليستية باستمرار وتطور صواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كلم
lebanon 24
30/06/2025 19:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: 20% إلى 25% من أصل 4 آلاف بريطاني سجلوا وجودهم بإسرائيل أبدوا رغبتهم في المغادرة
lebanon 24
30/06/2025 19:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-30
12:19 | 2025-06-30
12:00 | 2025-06-30
11:58 | 2025-06-30
11:40 | 2025-06-30
11:24 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24