برلين: عقوبات أوروبية جديدة على روسيا قد تُقر هذا الأسبوع

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وأضاف المتحدث أن الخطة المطروحة "ستُناقَش على مستوى سفراء الاتحاد "، وستُعاد مراجعتها بعد زيارة وفد إلى خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً. كشف متحدث باسم ، الاثنين، أن قد يتبنى الحزمة الثامنة عشرة من ضد خلال الأسبوع الجاري، في إطار الرد المتواصل على الحرب في .وأضاف المتحدث أن الخطة المطروحة "ستُناقَش على مستوى سفراء الاتحاد "، وستُعاد مراجعتها بعد زيارة وفد إلى خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه الجولة من العقوبات في 10 حزيران 2024، وتشمل قيوداً على عائدات ، النظام المصرفي، والصناعات المرتبطة بالقطاع الدفاعي، إلى جانب حظر تصدير بعض المواد التقنية والمكونات الصناعية التي يمكن استخدامها عسكرياً.



كما تتضمن المسودة قيوداً على الوصول إلى البرمجيات الأوروبية المتقدمة، واستهدافاً لبعض الكيانات المرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية، في محاولة لإبطاء قدرات على تطوير أنظمتها القتالية محلياً. (سكاي نيوز عربية)