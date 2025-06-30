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إقتصاد

برلين: عقوبات أوروبية جديدة على روسيا قد تُقر هذا الأسبوع

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:24
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كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي قد يتبنى الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا خلال الأسبوع الجاري، في إطار الرد المتواصل على الحرب في أوكرانيا.
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وأضاف المتحدث أن الخطة المطروحة "ستُناقَش على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي"، وستُعاد مراجعتها بعد زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى سلوفاكيا خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً.
 
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه الجولة من العقوبات في 10 حزيران 2024، وتشمل قيوداً على عائدات الطاقة الروسية، النظام المصرفي، والصناعات المرتبطة بالقطاع الدفاعي، إلى جانب حظر تصدير بعض المواد التقنية والمكونات الصناعية التي يمكن استخدامها عسكرياً.

كما تتضمن المسودة قيوداً على الوصول إلى البرمجيات الأوروبية المتقدمة، واستهدافاً لبعض الكيانات المرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية، في محاولة لإبطاء قدرات موسكو على تطوير أنظمتها القتالية محلياً. (سكاي نيوز عربية) 
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