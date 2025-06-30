تحذير عاجل من دولة عربية.. شاحن هواتف قابل للانفجار!

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أطلقت السلطات تحذيرًا رسميًا، اليوم الاثنين، من استخدام أحد منتجات شحن الهواتف المحمولة " بانك" بعد اكتشاف عيب تصنيعي قد يتسبب في انفجاره ويشكّل خطرًا مباشرًا على المستخدمين.وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان له أن العيب يكمن في طريقة وقطع الغيار المستخدمة في شاحن "باور بانك" من إنتاج إحدى الشركات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة حرارة الجهاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى انصهاره أو انفجاره.وأشار الجهاز إلى أن الشركة المعنية قررت سحب واستدعاء جميع وحدات "الباور بانك" بسعة 10,000 مللي أمبير من الأسواق، بعد التأكد من وجود خلل في عملية الإنتاج، قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة بشكل خطير، مما يؤثر على كفاءة الجهاز ويزيد من احتمال توقفه عن العمل أو تعرضه للانفجار.وناشد الجهاز جميع المواطنين الذين اشتروا هذا المنتج التوقف الفوري عن استخدامه، والتوجّه إلى فروع الشركة لاستبداله أو استرداد قيمته بالكامل، مؤكدًا أن هذه العملية ستتم دون تحميل المستهلكين أي تكاليف إضافية، في إطار الحفاظ على سلامتهم ومنع وقوع أي أضرار محتملة. (العربية)