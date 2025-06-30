مجموعة من الأثرياء.. هؤلاء سيسيطرون على "تيك توك" في أميركا

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قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إنه وجد مشتريا للفرع الأميركي من تطبيق تيك توك"، الذي يواجه حظرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وقال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" مع على : "لدينا مشترٍ لتيك توك، بالمناسبة".وأضاف أنه سيحتاج إلى موافقة ، لكن "أعتقد أن الرئيس شي سيفعل ذلك على الأرجح"، في إشارة إلى الزعيم الصيني .ولم يكشف ترامب عن هوية المشترين المحتملين، وقال فقط إنهم "مجموعة من الأثرياء للغاية".وأضاف "سأخبرك بعد حوالي أسبوعين".