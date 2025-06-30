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عربي-دولي

مجموعة من الأثرياء.. هؤلاء سيسيطرون على "تيك توك" في أميركا

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:26
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه وجد مشتريا للفرع الأميركي من تطبيق تيك توك"، الذي يواجه حظرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
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وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز: "لدينا مشترٍ لتيك توك، بالمناسبة".

وأضاف أنه سيحتاج إلى موافقة الصين، لكن "أعتقد أن الرئيس شي سيفعل ذلك على الأرجح"، في إشارة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ.

ولم يكشف ترامب عن هوية المشترين المحتملين، وقال فقط إنهم "مجموعة من الأثرياء للغاية".

وأضاف "سأخبرك بعد حوالي أسبوعين".

 
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