مشاهد من تركيا... النيران تلتهم المنازل (فيديو)

انتشرت على مشاهد مخيفة لحرائق الغابات التي اجتاحت ، والتهمت مناطق واسعة من هاتاي وإزمير.

وشهدت محافظة إزمير ، وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، منذ صباح أمس الأحد، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد.

وقد امتدت النيران بسرعة إلى أطراف المناطق السكنية في إزمير، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء طارئة للسكان، خلال يوم أمس وحتى ساعات الليل.

وفي الوقت عينه، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعدًا كبيرًا في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.

ووفقًا لوزير الداخلية ، تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة. (سبوتنيك)