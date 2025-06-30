مشاهد من تركيا... النيران تلتهم المنازل (فيديو)

📹حرائق الغابات تجتاح إقليم إزمير التركي
🟠شهد إقليم إزمير التركي وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة منذ صباح يوم أمس الأحد، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد.
🟠وقد امتدت النيران بسرعة إلى أطراف المناطق السكنية في إزمير، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء… pic.twitter.com/ylBcikofkL
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 30, 2025
📹حرائق الغابات تجتاح إقليم إزمير التركي
🟠شهد إقليم إزمير التركي وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة منذ صباح يوم أمس الأحد، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد.
🟠وقد امتدت النيران بسرعة إلى أطراف المناطق السكنية في إزمير، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء… pic.twitter.com/ylBcikofkL