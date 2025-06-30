Advertisement

عربي-دولي

هجوم إلكتروني يستهدف "راديكس" السويسرية ويطال الإدارة الفيدرالية

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1384775-638868956379175779.png
Doc-P-1384775-638868956379175779.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الفيدرالية السويسرية، الإثنين، أن هجوماً إلكترونياً استهدف مؤسسة "راديكس" الصحية غير الربحية، أدى إلى سرقة وتشفير بيانات، وطال أيضاً مكاتب اتحادية مرتبطة بالمؤسسة. وأكدت أن البيانات المسروقة نُشرت على الويب المظلم، من دون تحديد طبيعتها.
Advertisement

وأوضحت السلطات أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق أنظمة البيانات الحكومية بشكل مباشر، لكنها تعمل حالياً على تحديد الوحدات المتضررة ونوعية البيانات التي تأثرت بالهجوم. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
هجوم.. اختراق إلكتروني يطالُ "أديداس"
lebanon 24
30/06/2025 19:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تستأنف قرار المحكمة الفيدرالية
lebanon 24
30/06/2025 19:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
lebanon 24
30/06/2025 19:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أنقرة: هجوم الكنيسة في دمشق "خبيث" يستهدف "خلق الفوضى"
lebanon 24
30/06/2025 19:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-30
12:19 | 2025-06-30
12:00 | 2025-06-30
11:58 | 2025-06-30
11:40 | 2025-06-30
11:24 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24