30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم إلكتروني يستهدف "راديكس" السويسرية ويطال الإدارة الفيدرالية
Lebanon 24
30-06-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الفيدرالية
السويسرية
، الإثنين، أن هجوماً إلكترونياً استهدف مؤسسة "راديكس" الصحية غير الربحية، أدى إلى سرقة وتشفير بيانات، وطال أيضاً مكاتب اتحادية مرتبطة بالمؤسسة. وأكدت أن البيانات المسروقة نُشرت على
الويب
المظلم، من دون تحديد طبيعتها.
Advertisement
وأوضحت السلطات أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق أنظمة البيانات الحكومية بشكل مباشر، لكنها تعمل حالياً على تحديد الوحدات المتضررة ونوعية البيانات التي تأثرت بالهجوم. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
هجوم.. اختراق إلكتروني يطالُ "أديداس"
Lebanon 24
هجوم.. اختراق إلكتروني يطالُ "أديداس"
30/06/2025 19:38:35
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب تستأنف قرار المحكمة الفيدرالية
Lebanon 24
إدارة ترامب تستأنف قرار المحكمة الفيدرالية
30/06/2025 19:38:35
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
Lebanon 24
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
30/06/2025 19:38:35
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أنقرة: هجوم الكنيسة في دمشق "خبيث" يستهدف "خلق الفوضى"
Lebanon 24
أنقرة: هجوم الكنيسة في دمشق "خبيث" يستهدف "خلق الفوضى"
30/06/2025 19:38:35
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي: لا سلام إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود الـ67
Lebanon 24
السيسي: لا سلام إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود الـ67
12:20 | 2025-06-30
30/06/2025 12:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد والده... نجل نتنياهو متّهم بقضية خطيرة والشرطة تلاحقه!
Lebanon 24
بعد والده... نجل نتنياهو متّهم بقضية خطيرة والشرطة تلاحقه!
12:19 | 2025-06-30
30/06/2025 12:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. ماذا فعلت إسرائيل "عسكرياً" بعد حربها مع إيران؟
Lebanon 24
معلومات جديدة.. ماذا فعلت إسرائيل "عسكرياً" بعد حربها مع إيران؟
12:00 | 2025-06-30
30/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية سورية بارزة... من استهدفت إسرائيل في الضربة الجوية على المزة؟
Lebanon 24
شخصية سورية بارزة... من استهدفت إسرائيل في الضربة الجوية على المزة؟
11:58 | 2025-06-30
30/06/2025 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تضرّرت البنية التحتية للطاقة في إيران جرّاء الهجوم الإسرائيلي؟
Lebanon 24
هل تضرّرت البنية التحتية للطاقة في إيران جرّاء الهجوم الإسرائيلي؟
11:40 | 2025-06-30
30/06/2025 11:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
04:32 | 2025-06-30
30/06/2025 04:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
00:04 | 2025-06-30
30/06/2025 12:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
15:00 | 2025-06-29
29/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:20 | 2025-06-30
السيسي: لا سلام إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود الـ67
12:19 | 2025-06-30
بعد والده... نجل نتنياهو متّهم بقضية خطيرة والشرطة تلاحقه!
12:00 | 2025-06-30
معلومات جديدة.. ماذا فعلت إسرائيل "عسكرياً" بعد حربها مع إيران؟
11:58 | 2025-06-30
شخصية سورية بارزة... من استهدفت إسرائيل في الضربة الجوية على المزة؟
11:40 | 2025-06-30
هل تضرّرت البنية التحتية للطاقة في إيران جرّاء الهجوم الإسرائيلي؟
11:24 | 2025-06-30
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه ترامب بشأن سوريا
فيديو
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 19:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24