هجوم إلكتروني يستهدف "راديكس" السويسرية ويطال الإدارة الفيدرالية

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أعلنت السلطات الفيدرالية ، الإثنين، أن هجوماً إلكترونياً استهدف مؤسسة "راديكس" الصحية غير الربحية، أدى إلى سرقة وتشفير بيانات، وطال أيضاً مكاتب اتحادية مرتبطة بالمؤسسة. وأكدت أن البيانات المسروقة نُشرت على المظلم، من دون تحديد طبيعتها.وأوضحت السلطات أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق أنظمة البيانات الحكومية بشكل مباشر، لكنها تعمل حالياً على تحديد الوحدات المتضررة ونوعية البيانات التي تأثرت بالهجوم. (رويترز)