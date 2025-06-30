خلال 72 ساعة.. تهديد إسرائيلي بهدم 104 بنايات في طولكرم

Advertisement

أكدت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين، أن الجيش أخطر سكان مخيم بقرار هدم 104 بنايات سكنية جديدة، في خطوة تهدد بتوسيع دائرة الدمار والنزوح في المخيم الذي يشهد عمليات عسكرية متواصلة منذ أشهر.وقال محافظ طولكرم، كميل، إن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ"استكمال جريمة الهدم بحق المخيم"، معتبرًا أن ذلك جزء من العدوان المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها.وأضاف كميل في بيان رسمي أن سياسة الهدم والتدمير الواسعة التي تنفذها قوات أدّت إلى نزوح قسري واسع لأهالي المخيم، وفاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية، في ظل الحصار والإغلاقات والمداهمات والاعتقالات اليومية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم متواصل منذ 155 يومًا، بينما يتعرض شمس المجاور لاعتداءات مماثلة منذ 142 يومًا، وسط تصعيد ممنهج في عمليات الهدم والتخريب.وبحسب المصادر، أمهل الجيش الإسرائيلي سكان البنايات المستهدفة 72 ساعة فقط لإخلاء منازلهم، في وقت يواجه فيه المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري. (روسيا اليوم)