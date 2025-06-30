Advertisement

عربي-دولي

خلال 72 ساعة.. تهديد إسرائيلي بهدم 104 بنايات في طولكرم

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1384783-638868971361040140.jpg
Doc-P-1384783-638868971361040140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أخطر سكان مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية بقرار هدم 104 بنايات سكنية جديدة، في خطوة تهدد بتوسيع دائرة الدمار والنزوح في المخيم الذي يشهد عمليات عسكرية متواصلة منذ أشهر.
Advertisement

وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ"استكمال جريمة الهدم بحق المخيم"، معتبرًا أن ذلك جزء من العدوان المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها.

وأضاف كميل في بيان رسمي أن سياسة الهدم والتدمير الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال أدّت إلى نزوح قسري واسع لأهالي المخيم، وفاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية، في ظل الحصار والإغلاقات والمداهمات والاعتقالات اليومية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم متواصل منذ 155 يومًا، بينما يتعرض مخيم نور شمس المجاور لاعتداءات مماثلة منذ 142 يومًا، وسط تصعيد ممنهج في عمليات الهدم والتخريب.

وبحسب المصادر، أمهل الجيش الإسرائيلي سكان البنايات المستهدفة 72 ساعة فقط لإخلاء منازلهم، في وقت يواجه فيه المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا إسرائيل خلال آخر 72 ساعة بـ 545 مسيّرة
lebanon 24
30/06/2025 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في غزة.. 72 شهيداً خلال 24 ساعة واستهداف متعمد للأحياء السكنية
lebanon 24
30/06/2025 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بحسب التقديرات الأميركية فإنّ إسرائيل قد تهاجم مفاعل فوردو النووي في إيران خلال 48 إلى 72 ساعة (القناة i24NEWS)
lebanon 24
30/06/2025 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال 72 ساعة.. إسرائيل قد تضرب "فوردو" بمفردها
lebanon 24
30/06/2025 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-30
12:19 | 2025-06-30
12:00 | 2025-06-30
11:58 | 2025-06-30
11:40 | 2025-06-30
11:24 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24