هذا ما قد تفعله إيران في أميركا!

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وجاء في نشرة رسمية للوزارة أن "قراصنة مؤيدين لإيران قد يشنون هجمات إلكترونية منخفضة المستوى على شبكات أميركية"، في حين حذّرت من احتمال تنفيذ هجمات أكثر تنسيقًا من قبل مجموعات سيبرانية تابعة للحكومة .وتحذر السلطات من أن الصراع المتصاعد مع قد يفتح الباب أمام أعمال عنف أو جرائم كراهية ضد أهداف تُعتبر أو مرتبطة بالحكومة أو الجيش الأميركي، خاصة في ظل دعوات صادرة عن مجموعات كـ" " و" " ضد المصالح الأميركية في .ورغم السمعة التي اكتسبتها إيران في الهجمات السيبرانية سابقًا، إلا أن باحثين في الأمن السيبراني يرون أن الهجمات الأخيرة ما تزال محدودة في التأثير والتقنيات، و"أقل فاعلية من المتوقع"، بحسب نيكول فيشباين من شركة إنتيزر، وراف بيلينغ من شركة سوفوس ، الذي وصف الهجمات بـ"الفوضوية وغير الفعالة" في معظمها، مع بعض المحاولات الأكثر تطورًا لكنها مبالغ في تقدير نتائجها.