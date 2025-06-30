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هذا ما قد تفعله إيران في أميركا!

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:17
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دعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية المؤسسات والشركات إلى رفع مستوى الحذر من هجمات إلكترونية محتملة قد يشنّها قراصنة إيرانيون مدعومون من الدولة، وذلك في أعقاب الضربات الجوية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مواقع نووية إيرانية.
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وجاء في نشرة رسمية للوزارة أن "قراصنة مؤيدين لإيران قد يشنون هجمات إلكترونية منخفضة المستوى على شبكات أميركية"، في حين حذّرت من احتمال تنفيذ هجمات أكثر تنسيقًا من قبل مجموعات سيبرانية تابعة للحكومة الإيرانية.

وتحذر السلطات من أن الصراع المتصاعد مع إيران قد يفتح الباب أمام أعمال عنف أو جرائم كراهية ضد أهداف تُعتبر يهودية أو مرتبطة بالحكومة أو الجيش الأميركي، خاصة في ظل دعوات صادرة عن مجموعات كـ"حماس" و"حزب الله" ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

ورغم السمعة التي اكتسبتها إيران في الهجمات السيبرانية سابقًا، إلا أن باحثين في الأمن السيبراني يرون أن الهجمات الأخيرة ما تزال محدودة في التأثير والتقنيات، و"أقل فاعلية من المتوقع"، بحسب نيكول فيشباين من شركة إنتيزر، وراف بيلينغ من شركة سوفوس البريطانية، الذي وصف الهجمات بـ"الفوضوية وغير الفعالة" في معظمها، مع بعض المحاولات الأكثر تطورًا لكنها مبالغ في تقدير نتائجها.

 







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