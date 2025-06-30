في سوريا.. فرنسا تُعيد تأهيل 37 جسراً

عقدت للمواصلات الطرقية في ، اجتماعا مع شركة "ماتيير" في ، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023، بهدف تأهيل 37 جسرا في مختلف المناطق .

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وأفادت السورية " "، أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور المتضررة، مع إضافة 5 جسور جديدة ليصبح العدد الإجمالي 37 بدلا من 32. (سبوتنيك)