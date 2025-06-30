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15 شهيداً بينهم صحفي بقصف إسرائيلي على شاطئ غزة

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:28
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استشهد 15 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف استراحة "الباقة" الواقعة على شاطئ بحر مدينة غزة، في إطار العدوان المتواصل على القطاع.
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وبحسب المعلومات الواردة من غزة، كان من بين الضحايا الصحفي إسماعيل أبو حطب، فيما أُصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح، دون توفّر معلومات دقيقة حتى الآن حول حالتها الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيانها اليومي، أن حصيلة الشهداء والإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 28 شهيداً، بينهم 3 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض، إضافة إلى 223 إصابة.

وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 56,531 شهيداً و133,642 مصاباً.

أما منذ استئناف العدوان في 18 آذار 2025، فقد بلغ عدد الشهداء 6,203 وعدد المصابين 21,601، وفق بيانات وزارة الصحة.

يُشار إلى أن استهداف المناطق الساحلية، وخاصة استراحات ومرافق عامة، زاد في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه سكان غزة من أوضاع إنسانية كارثية، وسط تواصل العمليات العسكرية وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار.
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