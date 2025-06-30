15 شهيداً بينهم صحفي بقصف إسرائيلي على شاطئ غزة

Advertisement

استشهد 15 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف استراحة "الباقة" الواقعة على مدينة غزة، في إطار العدوان المتواصل على القطاع.وبحسب المعلومات الواردة من غزة، كان من بين الضحايا الصحفي ، فيما أُصيبت الصحفية بيان بجروح، دون توفّر معلومات دقيقة حتى الآن حول حالتها الصحية.وأعلنت في بيانها اليومي، أن حصيلة والإصابات نتيجة العدوان خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 28 شهيداً، بينهم 3 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض، إضافة إلى 223 إصابة.وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 56,531 شهيداً و133,642 مصاباً.أما منذ استئناف العدوان في 18 آذار 2025، فقد بلغ عدد الشهداء 6,203 وعدد المصابين 21,601، وفق بيانات .يُشار إلى أن استهداف المناطق الساحلية، وخاصة استراحات ومرافق عامة، زاد في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وسط تواصل العمليات العسكرية وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار.