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إيران استدعت القائم بالأعمال الأوكراني

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:03
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استدعى رئيس الدائرة الأولى لدول أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية شهرام فرساي القائم بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج.
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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "إسنا"، التي تابعت أن استدعاء القائم بالأعمال الاوكراني سببه تصريحات كييف الداعمة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.
 
وأكد فرساي أن السلطات الأوكرانية "تجاهلت التزاماتها القانونية الدولية باحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع بدعمها العدوان العسكري الإسرائيلي". (روسيا اليوم)

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