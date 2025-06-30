إيران استدعت القائم بالأعمال الأوكراني

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استدعى الأولى لدول أوراسيا في شهرام الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج.جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "إسنا"، التي تابعت أن استدعاء القائم بالأعمال الاوكراني سببه تصريحات الداعمة للهجمات على الأراضي .