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عربي-دولي

إيران تعلن تفكيك شبكات تجسس لصالح الموساد

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:43
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تفكيك عدة خلايا تجسس مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات تجسس داخل البلاد، بينهم رعايا من دول أوروبية.
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ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية والإقليمية التي تواجهها طهران، خاصة بعد المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد واعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في أنشطة تجسسية لصالح إسرائيل، في عدة محافظات إيرانية، مشيرًا إلى فتح ملفات قضائية بحقهم.

وأوضح جهانغير أن بعض المعتقلين يحملون جنسيات أوروبية، وقد ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع جهاز الموساد، مضيفًا أن التحقيقات مستمرة بحقهم في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

في السياق ذاته، نشرت قيادة الشرطة الإيرانية مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة مسيّرة "تجسسية معادية" في منطقة جاجرود شرق العاصمة طهران، خلال ما وصفته بـ"أيام الحرب التي استمرت 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها تصرفوا بشكل مستقل، واستخدموا أسلحة خفيفة لإسقاط الطائرة، التي كانت تحاول جمع معلومات حساسة في المنطقة، معتبرة أن هذه العملية تعكس "اليقظة الأمنية العالية لدى المواطنين والأجهزة الأمنية على حد سواء". (روسيا اليوم)
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