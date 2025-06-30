إيران تعلن تفكيك شبكات تجسس لصالح الموساد

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أعلنت السلطات ، اليوم الاثنين، عن تفكيك عدة خلايا تجسس مرتبطة بجهاز ، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات تجسس داخل البلاد، بينهم رعايا من دول أوروبية.ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية والإقليمية التي تواجهها ، خاصة بعد المواجهات الأخيرة مع .وقال المتحدث باسم الإيرانية، أصغر جهانغير، إن تمكنت من رصد واعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في أنشطة تجسسية لصالح إسرائيل، في عدة محافظات إيرانية، مشيرًا إلى فتح ملفات قضائية بحقهم.وأوضح جهانغير أن بعض المعتقلين يحملون جنسيات أوروبية، وقد ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع جهاز الموساد، مضيفًا أن التحقيقات مستمرة بحقهم في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.في السياق ذاته، نشرت الإيرانية مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة مسيّرة "تجسسية معادية" في منطقة جاجرود شرق العاصمة طهران، خلال ما وصفته بـ"أيام الحرب التي استمرت 12 يومًا" بين وإسرائيل.وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها تصرفوا بشكل مستقل، واستخدموا أسلحة خفيفة لإسقاط الطائرة، التي كانت تحاول جمع معلومات حساسة في المنطقة، معتبرة أن هذه العملية تعكس "اليقظة الأمنية العالية لدى المواطنين والأجهزة الأمنية على حد سواء". (روسيا اليوم)