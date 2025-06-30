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عربي-دولي

كلام مُفاجئ جدًّا... هذا ما قاله وزير إسرائيليّ عن التطبيع والسلام مع سوريا!

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:17
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صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن "سوريا التي حلمت يوما بإزالة إسرائيل عن الخارطة" أرسلت اليوم مبعوثين للحديث عن التطبيع والسلام.
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كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية، بياتي مينل ريزينغر، أن "إسرائيل معنية بتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام"، وذكر في هذا السياق سوريا ولبنان "كجارتين معنية إسرائيل بانضمامهما من خلال الحفاظ على مصالحها الأمنية".


وقال ساعر إنّ "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وسيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام".


وادعى تقرير لموقع "واينت" أن سوريا هي الدولة الأكثر احتمالا للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يدور الحديث عن "سلام دافئ وفتح سفارات، وإنما عن اتفاق أمني" ولا يشكل تطبيع علاقات كاملا.
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