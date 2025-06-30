شخصية سورية بارزة... من استهدفت إسرائيل في الضربة الجوية على المزة؟

Advertisement

وذكر الموقع أن التقارير تؤكد أنه تم نقل السلامة إلى مستشفى بسرية تامة في طابق معزول هناك.وكان الصحافي من عطا قد صرح للموقع في نفس اليوم بأن "التفجير وقع في منطقة تعرف بدوار السرايا، بالقرب من قصر رفعت سابقا في نهاية طريق مزة الجبل، وتم تناقل روايات إعلامية مختلفة عن خلفية الانفجارات، تحدثوا في البداية عن مخلفات حرب، والبعض تحدثوا عن تدريبات عسكرية، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اغتيال قيادي في المنطقة".وأشار إلى أنه وفقا لشهود بأن "الانفجار لم يكن عاديا، وكان قصفا، وعلى الأغلب محاولة اغتيال".وأفادت مصادر سورية قبل أيام بسماع انفجارات وإطلاق نار مجهولة المصدر بين طريق ومزه فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.ويشغل حسين السلامة منصب رئيس جهاز الاستخبارات السورية منذ 2025 في حكومة .وبدورها تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تقول بأن ما جرى كان محاولة اغتيال استهدفت موكب الرئيس أحمد وتشير المعلومات إلى أن اتصالا إقليميا عاجلا أبلغ فيه الشرع بوجود تهديد وشيك تبنته "داعش"، فامتنع عن مغادرة القصر دون إبلاغ طاقم الحماية بعد دقائق من خروجه المخطط، وقع التفجير وأُصيب عدد من مرافقيه، نُقلوا إلى مشفى الشامي وسط تكتم شديد.