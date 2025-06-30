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عربي-دولي

السيسي: لا سلام إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود الـ67

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:20
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ السلام في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما استمرت الحروب والاحتلال، مشدداً على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
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وقال السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ"ثورة 30 يونيو": "إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".


وأشار إلى أن مصر، التي كانت دائماً داعمة للسلام، تؤمن بأن "السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم".
وأضاف: "استمرار الحرب والاحتلال، لن يُنتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تُغلق.. فكفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً."


وتابع قائلاً: "السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهاناً على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا".
وفي رسالته للمجتمع الدولي، قال السيسي: "من منبر المسؤولية التاريخية، أُناشدُ أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام لصوت الحكمة والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار".
وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيسي أن الشعب المصري هو السند الحقيقي والدرع الحامي للوطن، قائلاً: "أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية".
وأضاف: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم. أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا."
 
 
 
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