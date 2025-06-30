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عربي-دولي

حادث سير مروّع في مصر.. وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:00
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لقيت طفلة مصرية تبلغ من العمر 12 عامًا مصرعها، وأُصيب 17 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل ركاب "ميكروباص" تقل عمالة زراعية على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو 95 بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.
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وبحسب المعطيات الأولية، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بحافلة خاصة، وانقلابها بالكامل وسط الطريق، وسط حالة من الفوضى والذعر.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، بينما فُتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة فقط من كارثة مماثلة شهدتها محافظة المنوفية، راح ضحيتها 19 شخصًا في حادث مروري مروّع، مما يُسلّط الضوء مجددًا على خطورة الطرق الصحراوية في مصر والحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية. (ارم نيوز)
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