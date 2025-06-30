حادث سير مروّع في مصر.. وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين

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لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا مصرعها، وأُصيب 17 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل ركاب "ميكروباص" تقل عمالة زراعية على طريق " - الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو 95 بدائرة في .وبحسب المعطيات الأولية، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بحافلة خاصة، وانقلابها بالكامل ، وسط حالة من الفوضى والذعر.وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى لتلقي الرعاية اللازمة، بينما فُتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث تحت إشراف .ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة فقط من كارثة مماثلة شهدتها محافظة المنوفية، راح ضحيتها 19 شخصًا في حادث مروري مروّع، مما يُسلّط الضوء مجددًا على خطورة الطرق الصحراوية في مصر والحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية. (ارم نيوز)