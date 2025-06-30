Advertisement

عربي-دولي

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:35
A-
A+

Doc-P-1384924-638869126033510057.jpg
Doc-P-1384924-638869126033510057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد نائب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تنسف جهود السلام، وتعارض حل الدولتين.
Advertisement
وقال ماجد باميه في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاعات في الشرق الأوسط "أمن إسرائيل لن يكون على حساب الفلسطينيين"، مضيفاً "طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار".

كما قال نائب المندوب الفلسطيني إن إسرائيل تعارض حل الدولتين، وتسعى لتدمير دولة فلسطين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي مع نظيرته وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل "وجهة نظرنا هي أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يهدد أمن دولة إسرائيل".

بالمقابل، قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، إن الحرب في قطاع غزة لن تتوقف قبل عودة كل الرهائن.

وقال دانون إن الأمم المتحدة لا يجب أن تكون درعا للإرهابيين، مشيرا إلى أن نهاية الحرب تبدأ بالإفراج عن الأسرى.

كما تابع "هناك من يقوم بنهب المساعدات المقدمة إلى غزة، ويحاول تشويه سمعة مؤسسة غزة الإنسانية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: شعبنا يريد وقف العدوان وأفقا سياسيا لإنهاء الاحتلال
lebanon 24
30/06/2025 22:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين (العربية)
lebanon 24
30/06/2025 22:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب أن تسمح إسرائيل بفتح المعابر ودخول المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
30/06/2025 22:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يمكنكم التحرّك بصفتكم الوطنية بشكل منفرد لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها ضد الإنسانية
lebanon 24
30/06/2025 22:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-06-30
14:57 | 2025-06-30
14:30 | 2025-06-30
14:10 | 2025-06-30
14:00 | 2025-06-30
13:00 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24