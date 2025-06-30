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عربي-دولي
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار
Lebanon 24
30-06-2025
|
13:35
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أفاد نائب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن
إسرائيل
تنسف جهود السلام، وتعارض حل الدولتين.
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وقال ماجد باميه في كلمة خلال اجتماع لمجلس
الأمن الدولي
حول النزاعات في
الشرق الأوسط
"أمن إسرائيل لن يكون على حساب
الفلسطينيين
"، مضيفاً "طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار".
كما قال نائب المندوب الفلسطيني إن إسرائيل تعارض حل الدولتين، وتسعى لتدمير
دولة فلسطين
.
وكان
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي مع نظيرته وزيرة خارجية
النمسا
، بياته ماينل "وجهة نظرنا هي أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يهدد أمن
دولة إسرائيل
".
بالمقابل، قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني
دانون
، إن الحرب في
قطاع غزة
لن تتوقف قبل عودة كل الرهائن.
وقال دانون إن
الأمم المتحدة
لا يجب أن تكون
درعا
للإرهابيين، مشيرا إلى أن نهاية الحرب تبدأ بالإفراج عن الأسرى.
كما تابع "هناك من يقوم بنهب المساعدات المقدمة إلى غزة، ويحاول تشويه سمعة مؤسسة غزة الإنسانية". (العربية)
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