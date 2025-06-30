مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار

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أفاد نائب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن تنسف جهود السلام، وتعارض حل الدولتين.وقال ماجد باميه في كلمة خلال اجتماع لمجلس حول النزاعات في "أمن إسرائيل لن يكون على حساب "، مضيفاً "طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار".كما قال نائب المندوب الفلسطيني إن إسرائيل تعارض حل الدولتين، وتسعى لتدمير .وكان جدعون ساعر قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي مع نظيرته وزيرة خارجية ، بياته ماينل "وجهة نظرنا هي أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يهدد أمن ".بالمقابل، قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني ، إن الحرب في لن تتوقف قبل عودة كل الرهائن.وقال دانون إن لا يجب أن تكون للإرهابيين، مشيرا إلى أن نهاية الحرب تبدأ بالإفراج عن الأسرى.كما تابع "هناك من يقوم بنهب المساعدات المقدمة إلى غزة، ويحاول تشويه سمعة مؤسسة غزة الإنسانية". (العربية)