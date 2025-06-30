"تحذير" من داخل الجيش الإسرائيلي.. ما القصّة؟

حذّر مسؤولون كبار في الجيش من أن وقف عملية "عربات " وهي الحملة البرية التي قال إن هدفها السيطرة على غزة بالكامل، سيُنهي الإنجازات في الحرب ضد .

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ونقلت القناة 13 عن الجيش الإسرائيلي: "لقد خلقنا فجوة بين المدنيين وحماس، ولا يوجد جوع في غزة، والتقدم المحرز في القتال ملحوظ. هذه ليست معركة ، وليست عملية تفكيك منظمة إرهابية. إنها عملية منهجية لتفكيك منظمة إرهابية". ونقلت القناة 13 عن الجيش الإسرائيلي: "لقد خلقنا فجوة بين المدنيين وحماس، ولا يوجد جوع في غزة، والتقدم المحرز في القتال ملحوظ. هذه ليست معركة ، وليست عملية تفكيك منظمة إرهابية. إنها عملية منهجية لتفكيك منظمة إرهابية".

وأعرب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي عن معارضتهم لإمكانية وقف عملية "عربات جدعون"، محذرين من أن وقف القتال في غزة سيعيق التقدم الملحوظ في تفكيك البنية التحتية لحماس.

وصرح أحد الضباط قائلاً: " لا يتردد. هذه ليست معركة برلين، إنها عملية ممنهجة لتفكيك منظمة إرهابية".

وأضاف آخرون أن "التوقف في هذه المرحلة سيؤدي إلى تفويت إنجازات حاسمة".

ويقول قادة الجيش بالإسرائيلي إنه يعمل حالياً على مسعى رئيسيين: ضرب حماس من جهة، وخلق فجوة بين السكان المدنيين والحركة من جهة أخرى؛ وهو جهد ناجح، على حد قولهم. وأضافوا: "لقد قطعنا العقبة الصعبة بين حماس والمدنيين في أربع نقاط توزيع جنوب ، وقمنا بنقل 50 مليون حصة غذائية".