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عربي-دولي

"تحذير" من داخل الجيش الإسرائيلي.. ما القصّة؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:10
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حذّر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من أن وقف عملية "عربات جدعون" وهي الحملة البرية التي قال بنيامين نتنياهو إن هدفها السيطرة على غزة بالكامل، سيُنهي الإنجازات في الحرب ضد حماس.
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ونقلت القناة 13 عن الجيش الإسرائيلي: "لقد خلقنا فجوة بين المدنيين وحماس، ولا يوجد جوع في غزة، والتقدم المحرز في القتال ملحوظ. هذه ليست معركة برلين، وليست عملية تفكيك منظمة إرهابية. إنها عملية منهجية لتفكيك منظمة إرهابية".
 
وأعرب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي عن معارضتهم لإمكانية وقف عملية "عربات جدعون"، محذرين من أن وقف القتال في غزة سيعيق التقدم الملحوظ في تفكيك البنية التحتية لحماس.
 
 
وصرح أحد الضباط قائلاً: "جيش الدفاع الإسرائيلي لا يتردد. هذه ليست معركة برلين، إنها عملية ممنهجة لتفكيك منظمة إرهابية".
وأضاف آخرون أن "التوقف في هذه المرحلة سيؤدي إلى تفويت إنجازات حاسمة".
ويقول قادة الجيش بالإسرائيلي إنه يعمل حالياً على مسعى رئيسيين: ضرب حماس من جهة، وخلق فجوة بين السكان المدنيين والحركة من جهة أخرى؛ وهو جهد ناجح، على حد قولهم. وأضافوا: "لقد قطعنا العقبة الصعبة بين حماس والمدنيين في أربع نقاط توزيع جنوب قطاع غزة، وقمنا بنقل 50 مليون حصة غذائية".
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