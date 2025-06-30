Advertisement

عربي-دولي

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد.. ترامب يبيع أبنائنا لإنقاذ نتنياهو

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1384943-638869158810031570.jpg
Doc-P-1384943-638869158810031570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرجت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» ومعها العديد من الصحف بحملة تحذر فيها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص معركة من واشنطن لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حساب المحتجزين.
Advertisement

وجاء هجوم العائلات، بعد تدخل ترمب العميق وسعيه الذي عدته العائلات «فظاً» لإبطال محاكمة نتنياهو، بتهم الفساد، وادعائه بأن هذه المحاكمة «تعرقل صفقة تبادل جديدة توقف الحرب في غزة». وقال بيان لمنتدى العائلات إن هناك «بوادر مقلقة تبين أن ترمب يهتم بنتنياهو أكثر مما يهتم بالمحتجزين».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن «محاكمة نتنياهو تتحول إلى نقطة أساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية والدولية، وتغريدة ترمب التي دعت إلى إلغاء المحاكمة، أثارت عاصفة وبعثت بتخمينات عن تنسيق بين الرجلين، يضع مصلحته فوق مصلحة إسرائيل في تحرير أبنائها المحتجزين».

وأكدت الصحيفة أن «المقربين من نتنياهو يدّعون بأن التهم قد انهارت، وأن ترمب يعمل انطلاقاً من نظام شخصي نابع من استخفافه بالقضاء في بلاده أيضاً وليس فقط في إسرائيل».

لكنّ مسؤولاً كبيراً في المعارضة الإسرائيلية قال للصحيفة إن «طلب إلغاء محاكمة نتنياهو يعزز الإحساس بأن المحاكمة تشكل أداة في لعبة أكبر. فترمب الذي يرى في نتنياهو شريكاً مركزياً لتحقيق رؤيته الإقليمية، يسعى لتحريره من العبء القضائي كي يتمكن من التركيز على مهام سياسية». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يعمل ضد إرادة الشعب بمعارضته صفقة تعيد جميع أبنائنا
lebanon 24
01/07/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: الاتفاقات فقط تعيد أبناءنا أحياء والحرب تقتلهم
lebanon 24
01/07/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء الحرب هو الطريقة الوحيدة لإعاة الرهائن وإنقاذ دولة إسرائيل
lebanon 24
01/07/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تتهم نتنياهو بـ"العبث بأعصاب" عائلات الأسرى الإسرائيليين
lebanon 24
01/07/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-06-30
16:50 | 2025-06-30
16:35 | 2025-06-30
16:35 | 2025-06-30
16:32 | 2025-06-30
16:12 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24