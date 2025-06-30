خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"

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وأضاف: "“الشعب الإيراني هو شعب عظيم، وأن إيران بلد قوي يمتلك حضارة عريقة تمتد جذورها عبر التاريخ".وتابع: "أن يتوقع أحد أن تستسلم إيران لبلد آخر، فهذا من بين الأقاويل السخيفة والخاطئة التي ستكون بالتأكيد مدعاة سخرية للعقلاء".