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خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:57
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الثروة الثقافية والحضارية لإيران تفوق بمئات المرات نظيرتها في أميركا والدول المماثلة. واعتبر أن توقع استسلام إيران هو أمر "السخيف".
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وأضاف: "“الشعب الإيراني هو شعب عظيم، وأن إيران بلد قوي يمتلك حضارة عريقة تمتد جذورها عبر التاريخ".

وتابع: "أن يتوقع أحد أن تستسلم إيران لبلد آخر، فهذا من بين الأقاويل السخيفة والخاطئة التي ستكون بالتأكيد مدعاة سخرية للعقلاء".
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