واشنطن تطلق محادثات تمهيدية بين إسرائيل وسوريا بشأن اتفاق أمني

Advertisement

أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" بأن تُجري "محادثات أولية" مع كل من وسوريا بشأن اتفاق أمني محتمل بينهما.وقال مسؤول أميركي كبير لأكسيوس: "نُجري محادثات أولية وناعمة جدا. الاختراقات الدبلوماسية مثل تقشير البصل... نحن نُقشّر الطبقات".وأضاف أن ووزير الخارجية يدعمان المحادثات بقوة، وأن فرقهم تعمل بانسجام.حتى الآن، تقتصر المحادثات على مستويات أدنى من الرئيس السوري، ، ولا يجري الحديث عن قمة تجمع .