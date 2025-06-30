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عربي-دولي

واشنطن تطلق محادثات تمهيدية بين إسرائيل وسوريا بشأن اتفاق أمني

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:57
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أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُجري "محادثات أولية" مع كل من إسرائيل وسوريا بشأن اتفاق أمني محتمل بينهما.
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وقال مسؤول أميركي كبير لأكسيوس: "نُجري محادثات أولية وناعمة جدا. الاختراقات الدبلوماسية مثل تقشير البصل... نحن نُقشّر الطبقات".

وأضاف أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يدعمان المحادثات بقوة، وأن فرقهم تعمل بانسجام.

حتى الآن، تقتصر المحادثات على مستويات أدنى من الرئيس السوري، أحمد الشرع، ولا يجري الحديث عن قمة تجمع القادة.
 
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